赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，大陸旅遊是否比台灣國旅還好玩？示意圖／Ingimage
不少民眾因國旅價格太貴，轉而選擇出國旅遊，而根據觀光署統計，去年1月至11月，國人前往中國大陸的比例約占17%，為第二名。對此，一名網友好奇，大陸旅遊是否比台灣國旅還好玩？貼文一出後，引起廣大網友熱議，認為風景、物價皆是優勢。

這名網友在PTT以「說真的對岸旅遊體驗有比台灣好嗎？」為題，指出看到有人分享大陸旅遊經驗很棒，雖然自己從沒去過，只能透過網紅的旅遊影片略知一二，好奇大陸的旅遊行程，是否真的會勝過台灣國旅？

貼文一出後，不少網友都表示「物價便宜＋異文化體驗當然贏國旅啊」、「物價便宜，景觀有整治」、「千年古蹟風景，外加物價不高，旅遊爽度提升」、「風景真的很漂亮，東西好吃」、「光自然風景就贏台灣了吧」、「地大物博，先天物理條件就擺在哪」、「以景觀跟風景區的服務，應該海放台灣」、「要草原有草原，要沙漠有沙漠，要山要山」。

不過，也有部分網友指出大陸旅遊的缺點，回應「人多、菸味濃，素質差異很大」、「去哪人都超多，就算是華山上也一樣」、「人文素養太差，到處都在抽菸、吵架、插隊」、「差就差在人太多，到哪裡都一堆人，有時候就會覺得很阿雜」、「到處都菸味」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

