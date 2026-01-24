自助吧再進化！她驚見「1物」也成火鍋配料 網傻眼：被日本人帶壞

冬天天氣寒冷，不少人都喜歡吃火鍋。近日一名女網友分享，在火鍋店自助吧發現「生的小籠包」，可以自行丟進火鍋裡煮，讓她驚呼「第一次看到」，貼文引起熱議，釣出老饕大讚「好吃、內餡多汁」。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期吃火鍋時，在自助吧發現店家提供冰冷的小籠包，沒想到下鍋煮之後，發現皮不會煮爛、內餡也有湯汁，直呼「像很會噴汁的水餃」，相當值得一試。

貼文一出後，不少網友都表示「奇文共賞，不能只有我看到」、「這樣為什麼不直接煮水餃？」、「小籠包的皮弄得這樣溼答答的，感覺很奇怪」、「確定不是店員累了放錯地方嗎？」、「這個要怎麼煮？直接放進去嗎？那會不會煮成一碗麵湯？」、「這樣不會煮破嗎？」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「其實蠻好吃的，之前在涮金鍋有吃到，前提是你不要把它煮到破掉」、「印象中之前要用點數換，沒想到現在自助吧就有提供，很讚耶」、「其實只要沒把皮煮破，小籠包還蠻好吃的啦」、「我煮完感覺比用蒸的還多汁」、「誰把這個惡習帶來台灣的！之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡，我很想尖叫」。