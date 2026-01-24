年過30拒搭「早去晚回」班機！網大推1時段：從從容容

「早去晚回」曾是不少人出國搶便宜的首選，但隨著年紀增長，旅遊觀念也悄悄改變。對此，一名網友分享，過了30歲之後，已經完全無法接受凌晨出發的航班，就算票價再便宜也不考慮，因為一落地只剩滿滿疲憊感，根本無法好好享受旅程。貼文一出後，引發不少網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，年輕時為了省錢，常常追求「早去晚回」的班機，覺得很划算，如今過了30歲，寧願選擇中午或下午出發的航班，因為凌晨起飛，一早抵達目的地後，直呼「整個人像行屍走肉」，第一件事只想衝回飯店補眠。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「+1，不追求便宜，只追求舒適旅遊」、「+1，早上的飛機，尤其自由行非常累，到當地要坐電車推行李，現在寧可睡飽再去坐飛機」、「完全謝絕紅眼班機，一定要睡飽飽精神好再去搭飛機，不然還沒踏出國門就累了，沒意思」、「下午飛最舒服 中午到機場從從容容」、「午去午回，旅行是來放鬆不是比CP值，睡飽再出發，舒服」、「現在去日韓都選下午2點左右的班機，回來選晚上8點或9點抵達台灣的班機，整個感覺舒服許多」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「有小孩之後我還是選早去晚回，早上去小孩還沒睡飽，飛機上就會繼續睡，晚上回小孩玩累整天了，飛機上一樣可以睡，根本完美又安靜」、「我現在還是喜歡玩好玩滿，早去喝咖啡、逛公園我也爽」、「我還是紅眼班機愛好者的30+」、「我反而很愛紅眼班機耶，我在飛機上很好睡，早上到就可以開始玩了」。