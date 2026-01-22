後悔移民想回台？ 她曝歐洲「收入全付房租」 網秒嗆：離開理由消失了嗎

一名女網友在Dcard發文，她坦言移居海外多年後，開始動念「想回台灣了」，直言當初對國外生活的期待，與實際體驗出現不小落差，引發不少討論。

原PO表示，出國確實帶來視野拓展，但日常生活的勞累程度，以及心理與體力消耗，往往被低估。她也觀察到，近年台灣社群瀰漫著來自經濟、政治與世代差距的集體焦慮，讓身在海外的她反而更心疼。

她引用UBS 2025年全球財富報告指出，台灣不論平均財富或中位數財富排名，都位居全球前段班，甚至高於日本、韓國與部分歐洲國家。雖然不少人質疑這類數據被房價撐高，但她以自身經驗分享，台灣的生活品質其實真的比海外好不少。

原PO以歐洲大城市為例，指出當地房租普遍是台北的3至5倍，但稅後薪資多半僅約2倍，即使是工程師，實際可支配收入也未必優於台灣。若非住在郊區，住房支出占所得超過5成相當常見，甚至有人出現「收入幾乎全拿去付房租」的狀況。外食價格也遠高於台灣，生活便利性卻明顯不足，行政與日常服務效率，常讓人感到挫折。

她也點出台灣人常見的焦慮來源，多半來自比較，包括教育資源、育兒條件與家庭背景。但她認為，這類結構性差距在海外同樣存在，甚至更為明顯，「在歐洲有『富十代』、曾經的貴族，家族世代持有市中心土地，那種差距，是你幾輩子努力都追不上的」。

原PO進一步提到，近年西歐、北美、紐澳等地同樣面臨高通膨與就業壓力，不少名校畢業生投履歷一年仍找不到工作，加上生活成本高、通勤時間長、事事親力親為，對身心都是不小負擔。

她坦言，自己已開始認真考慮回台發展，但也直言兩岸局勢仍是最大顧慮之一。最後，她表示，政治因素往往不是個人能左右的選擇，只能盼望台灣未來能更穩定和平，至少希望大家不要被網路焦慮吞沒，也能重新看見台灣生活的價值。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「在國外待久了，認真說，外食跟醫療沒台灣便宜、方便。還有很多人說台灣這幾年物價漲很兇，貧富差距越來越大，那是沒看過歐美國家的貧富差距吧」、「確實國外生活也沒有那麼容易，留在台灣也不是壞事」、「有錢人、在台灣賺得到錢的人，在台灣生活會舒服一點」。

不過也有網友表示，「選舉快到了，開始出現台灣價值文章了」、「所以妳離開的理由（兩岸問題）消失了嗎？」、「我也在國外工作，只能說在台灣沒有房子，大概不會想回來，工作一輩子都買不起，妳會想回來是因為在國外沒資產」、「台灣便利的服務、生活都是壓榨別人換來的耶，就不說餐飲業了，醫護、教師也都快變服務業了」。