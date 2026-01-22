餐廳服務費可自選！他勾5%服務生態度秒變差 網轟：別學老美

你去過可以自己選擇服務費的餐廳嗎？一名網友發文，他去微風南山某餐廳用餐時，發現竟然需要自己「勾選服務費」，選項從0%到20%，然而他勾5%後服務生態度瞬間變差，讓他直呼「好尷尬」。對此，網友紛紛批評「小費文化」，直言「不用把美國小費文化的陋習帶去別的國家」。

一名網友在Threads發文，表示他近日去微風南山的47樓吃飯，發現某高級餐廳有提供一卡通iPASS MONEY支付，讚嘆電子支付實用性越來越高。在結帳時又發現一個特別之處，此餐廳的「服務費」竟然要自己勾選，有0%、5%、10%、15%和20%供客人選擇。

原PO表示，他不好意思勾選0%，最後勾了5%的選項，沒想到服務生態度瞬間變差，不免讓他覺得很尷尬，直呼：「其實在台灣很習慣付服務費了，就不要搞這種人性了。」

此文一出，不少網友批評餐廳不該把這種美國小費文化帶進台灣，「好的不學，這種被老美罵翻的tip shaming引進來幹嘛」、「不要把美國那種變態的小費文化弄進來」、「學老美的壞習慣，這種情勒式小費，拜託不要學」、「不用把美國小費文化陋習帶去別的國家」。

更有網友透露此服務費是不會加進員工薪水的，不如直接勾0%的選項，「我都直接勾0，為什麼連在台灣吃飯都要付服務費，也不是給員工」、「員工也拿不到服務費啊，何必臭臉」、「我連在奧地利都大膽按0了」、「5%服務態度變差喔，早知道選0」、「大方選0%就對了，這裡不是美國」。