年終差這麼多？台灣人抱怨「只領1個月」 韓國人傻眼：巨大文化衝擊

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
農曆年前正值年終獎金話題熱議之際，一則跨文化對比的分享在社群平台引發討論。一名韓國網紅「秀鎬」提到，近期聽到台灣朋友抱怨年終「只有一個月薪水」，讓他一度以為對方是在開玩笑，因為在韓國，多數企業其實並沒有發放年終獎金的制度。

秀鎬在Threads發文指出，在韓國通常只有像三星等大型企業，才可能發放年終獎金，一般上班族過年前頂多收到公司發的午餐肉禮盒，便結束一年工作。他坦言，當得知台灣許多老闆會直接發放現金年終，甚至可能是數個月薪水時，讓他直呼這是「巨大的文化衝擊」，也忍不住好奇詢問，台灣員工是否真的能拿到好幾個月的獎金。

相關話題曝光後，立刻引起網友熱烈討論。有台灣網友指出，「年終制度其實是一種留才手段」，透過壓低每月薪資、將部分年薪拆分至年終與獎金發放，來降低員工流動率；也有人直言，年終並非額外獲得的收入，而是企業控管成本、調整薪資結構的結果，未必人人都樂見。

另有網友以年薪結構舉例說明，部分國外企業採取固定年薪制，即便公司獲利不佳，員工仍能穩定領到相同年薪；相較之下，台灣常見做法是將年薪拆分為月薪、三節獎金與年終，若公司營運不佳，實領年收入可能大幅縮水。不過，也有曾在韓國工作的網友分享，即使不是大公司，每年仍可能領到1至2個月年終，離職時還能依年資領取退職金，顯示各國企業制度仍存在不小差異。

