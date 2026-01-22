壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

迴轉壽司龍頭之一「壽司郎」日前宣布進駐微風南山，將於26日開幕並祭出多項開幕好康，不過有網友發現公告內藏「魔鬼細節」，壽司郎疑似將開始收取「5%服務清潔費」，社群頓時炸鍋，紛紛抗議「全自助為何要收服務費」，同時擔心壽司郎從微風南山店開始，逐步擴大推行至其他分店，形同變相漲價。

壽司郎昨（21）日於粉專公告，預告26日微風南山店將盛大開幕，熱門品項鮪魚大腹、松葉蟹、鮑魚等都推出限時特價優惠，還有贈品、折價小卡或加贈點數的活動，相當豐富。然而細心的網友卻從中揪出疑點，指出折價小卡限下次消費滿300元以上使用，且為「5%清潔服務費計算前」，驚呼難道要創收服務費首例？

壽司郎用餐為自行從迴轉盤上拿取餐點，茶水餐具也是自行取用，結帳時也需協助店員將各色餐盤依顏色靠外側疊放方便計算，期間幾乎全數仰賴顧客自行動手，故也未收取服務費，如今若如公告說明微風南山店將收取5%清潔服務費，會是壽司郎首例，未來是否會推行至更多分店也不可知。

消息一出，網友紛紛發聲抗議「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「說個笑話迴轉壽司收服務費」、「吃一半會有人來收盤子嗎」、「收服務費以後我就不自己裝水了」、「才剛大漲價現在還要加5%」、「全都用點的，盤子不分類，醬油碟和濕紙巾請他們拿過來」、「5%，那些錢足夠你去松仁路坐公車去永春站壽司郎吃再搭公車回來」、「果然外商來台灣都會台化」。

也有人緩頰「單純是南山租金很貴，不收這5%可能撐不了多久，看看當年開幕到現在，餐廳換幾輪，有些還長期空著」、「那一棟已經很難做了，何苦讓自己更難做」。