4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒 桃議員：已檢舉
一名網友昨(21)日在Threads上轉發一則影片，畫面中一名4歲女童位於行車中的駕駛座，坐在父親腿上，雙手握著方向盤，引發大批網友留言批評，直指行為危及公共安全。
原po痛批：「這到底什麼父母，不要害死用路人好嗎！」一開始不少網友以為該影片是車子在吊車上拍攝，但有人發現車子的時速表在動；有人則認為小孩的身高應該踩不到油門，不算真正在開車，但遭駁：「她就是握著方向盤，一個用力是不是就往旁邊撞了？就算只單純坐大人腿上也很危險。」
女童母親隨後在臉書及Threads發文反擊網友，稱自己的4歲女兒「腳是有160公分長？」，並嗆道：「我發在我的IG限動，是擋到你家的路，還是踢到你家祖墳？」、「我知道這個行為不對，之後不會再犯，但我不覺得發在自己的IG有任何錯，我發文難道都要經過別人同意？還有你有膽量，就用原帳號來留言」。
女童母親針對此事的相關回應，激起更多輿論反彈。網友隨後查出當事人經營的美學診所，並轉發對方猛嗆爆料網友的言詞，直呼：「回覆好可怕欸！完全不覺得自己有錯。」
桃園市議員黃瓊慧也現身留言表示，讓幼童坐在駕駛座上操作方向盤、未繫安全帶、未使用兒童安全座椅，均屬交通嚴重違規行為，若發生事故後果不堪設想，已將影片轉交至桃園市警察局檢舉處理。
