買電池神秘小禮竟是橡皮擦！他不解邏輯 內行揭用途：沒亂送

買電池附贈橡皮擦的用途是什麼呢？一名網友發文，他發現某電池廠商在包裝袋寫上買電池送「神祕小禮」，結果只是個橡皮擦而已，讓他感到很困惑，詢問網友之餘也吐槽：「到底誰會為了10元的橡皮擦花100多買電池？」對此，有內行網友解釋橡皮擦的作用，強調「不是亂送的」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他曬出一袋電池的照片，包裝上寫「內附神秘小禮物」，神秘感滿滿，結果從透明包裝就能看出，只是多了一個橡皮擦而已，讓原PO忍不住吐槽「到底有啥神秘的啦」。

原PO很疑惑為何買電池要附贈橡皮擦，如果送小手電筒或雷射筆都很符合電池的功能，送橡皮擦就像是「買刮鬍刀送衛生棉一樣」。原PO加碼吐槽，包裝上的限量加碼讓人感覺好像是送很珍貴的產品，其實只是10元的橡皮擦。

此文一出，網友們也紛紛對買電池送橡皮擦的企劃發表意見，「還不如送電池收納盒」、「現在誰還用橡皮擦」、「說不定住家附近只有全聯，臨時要買橡皮擦的家長只好買下電池」、「說不定是橡皮擦外觀的小手電筒啊」。

但也有內行網友說明，橡皮擦其實是有作用的，「接觸不良的電器接點可以用橡皮擦清除鏽跡，回復初始狀態，這不是亂送的，而是有用處的」、「就像ATM取錢，卡片無法讀取被機器退回，用橡皮擦輕拭卡片晶片，即可恢復正常」。

另有網友指出其他可能性，諸如廠商合作或瞄準客群，「文具人路過認真回覆，Panasonic在2023年錳乾電池60週年時有與飛龍牌合作過，發行了電池造型的橡皮擦，所以以兩家公司的合作關係來看，買Panasonic的電池送飛龍牌橡皮擦，非常合理」、「這個應該是瞄準裝玩具用的客層，橡皮擦小孩也能用」。