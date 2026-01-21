寧出國被盤也不留台灣？他剖析旅遊成本 引網點名國旅痛點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為國旅與海外旅遊不能以消費額為基準比較。 示意圖／ingimage
一名網友認為國旅與海外旅遊不能以消費額為基準比較。 示意圖／ingimage

一名Dcard網友針對近期「國旅不如出國」文章指出，出國機酒、購物都要2、3萬，甚至5萬以上，認為旅遊與日常生活消費不同，每個人的購物慾望也不一樣，因此單純以花費來比較並不公平。

原PO以出國團體旅遊為例，東南亞平均2.5萬、日本約4萬，費用包含交通、飯店、餐食及景點門票，多數行程安排四星或五星飯店，飲食豐富。自由行則以廉航、平價住宿及公共交通為主，例如沖繩五天行程花費可控制在1.5至2萬，東京約2.5萬即可體驗基本遊玩，並可彈性安排餐食與景點。

相比之下，台灣自由行若追求相同品質的住宿與餐飲，成本反而不低。以北部人遊玩中南部為例，三天四星、一天五星飯店至少1.5萬，餐飲10餐約1.5萬，油費與停車費7000元，門票1000元，總花費幾乎接近出國團費。

原PO補充，出國旅遊的魅力在於全新體驗與便利性，尤其對單身、情侶或朋友團體而言，跟團旅遊可省心又舒適，自由行則能掌握個人節奏。購物開銷因人而異，無法作為評斷國旅或出國旅行價值的唯一標準。

討論串引來網友留言點名國旅品質不佳之處，「台灣這種交通省省吧，台灣旅遊大約等於用日本的價格享受菲律賓、越南的品質」、「沒什麼好討論的，出國已經成顯學了」、「韓國頂級旅館開箱看了真的心有戚戚焉，一晚7500元的房價有台灣3萬元以上的房間規格，國旅純盤子」、「自從看到某間旅館要自備浴巾，國旅誰去誰盤子」。

另一部分網友表示喜歡海外新鮮感，「台灣就那麼小一個，值得再訪的地方10隻手指頭都數不滿，但也不可能年年都再去一次，所以自然就是出國才好玩」、「台灣最棒的就是自然景觀，爬爬山、看看海，單天來回最值得，一牽涉到住宿就會很貴」、「我覺得台灣哪裡都差不多的感覺，只有比較喜歡去花東看海，但去東南亞、日本、韓國都是全新的體驗」。

