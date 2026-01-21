快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣網友赴菲律賓宿霧就讀語言學校，台灣零食意外成為她在校園裡的「社交神器」。示意圖／ingimage
台灣網友赴菲律賓宿霧就讀語言學校，台灣零食意外成為她在校園裡的「社交神器」。示意圖／ingimage

一名網友在Dcard「美食版」分享，她赴菲律賓宿霧就讀語言學校，原本出發前對母親叮嚀要多帶台灣零食感到不以為然，沒想到這一箱零食到了當地，竟意外成為她在校園裡的「社交神器」，甚至笑稱差點引發校園暴動，吸引不少網友共鳴與討論。

原po表示，每當下課後拿出零食分送，同學們便從四面八方湧來，座位旁瞬間變成「小型聯合國」，各國同學爭相試吃台灣零食。她也整理出五款最受外國同學歡迎、幾乎被搶光的台灣零食名單。

鳳梨酥、牛軋餅 日韓同學讚不絕口

鳳梨酥雖然看似經典老派，卻意外深受外國學生喜愛，特別是日韓同學，對酥皮搭配內餡的口感讚不絕口，甚至配著難喝的宿舍咖啡也能吃得津津有味。牛軋餅則成為最大黑馬，原以為鹹甜交錯的滋味外國人難以接受，沒想到日韓同學吃過後大為驚艷，頻頻詢問購買地點，還有人笑說為了這款零食想直接飛來台灣。

義美小泡芙被封「國民外交之光」、有內餡的蛋捲很新奇

此外，義美小泡芙也被封為「國民外交之光」，因外殼酥脆、甜度適中，被認為比部分國外甜到膩口的餅乾更耐吃，即便運送途中部分壓碎，仍不減人氣。有內餡的蛋捲同樣讓外國同學感到新奇，第一次吃到內餡塞滿、口感厚實的蛋捲，不少人露出驚喜表情，連老師也忍不住前來詢問是否還有。

芋頭酥螺旋外型吸目光

芋頭酥則因獨特的紫色螺旋外型吸引目光，外國同學紛紛研究其造型，甚至誤以為是手工製作。原本擔心芋頭口味接受度不高，同學們實際品嘗後卻因口感綿密、不過甜而獲得好評，唯一缺點是保存期限較短，必須盡快分送完畢。

原po最後也欣慰的說，雖然攜帶零食相當佔行李重量，但看到外國同學滿足的表情，仍覺得這趟「零食外交」十分值得。

不少網友也分享經驗，「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」、「日韓還好，但是歐美國家的同學就要小心，可能有花生過敏的問題，雖然去學英文的應該很少歐美人」、「小泡芙真的神，神到我好幾個外國朋友都從肌肉帥哥變成泡芙人了，雖然還是有練回來」、「很有感～之前去菲律賓讀書，台灣零食在學校真的可以當貨幣使用!!」。

在伴手禮店打工的網友則表示，「個人覺得是不是亞洲人比較喜歡鳳梨酥？」、「歐美臉孔的外國旅客試吃完鳳梨酥的表情感覺不是普普就是不太喜歡那個味道」。

相關新聞

台灣零食成社交神器！留學生盤點宿霧最夯5大名單 網笑：可當貨幣用

一名網友在Dcard「美食版」分享，她赴菲律賓宿霧就讀語言學校，原本出發前對母親叮嚀要多帶台灣零食感到不以為然，沒想到這一箱零食到了當地，竟意外成為她在校園裡的「社交神器」，甚至笑稱差點引發校園暴動，吸引不少網友共鳴與討論。

物價回不去 網友細數熱炒、雞排價格喊：漲價到失控了

近年來物價不斷上漲，讓外食族叫苦連天，荷包難以負荷連漲不斷的伙食費。日前有位網友以「台灣物價已經失控暴走了吧？」為題，回憶以前物價上漲都只有漲價5元，現在店家都會直接一年到半年就漲價一次，尤其快炒店一盤菜從100元漲價到200-300元，讓原PO直呼「有哪些人吃得起？」貼文曝光後，引發網友討論聲浪。

本土服飾NET石虎T恤爆抄襲爭議 原創作者臉書發聲：從未授權

台灣本土快時尚品牌NET爆出抄襲爭議，有民眾到門市看到一件繡著可愛石虎圖案的T恤，開心地在Threads發文分享，結果被眼尖的網友發現圖案是漫畫作家「石虎抱抱」的作品，於是興奮地轉貼給對方，沒想到該作者表示並沒有授權給NET使用，讓不少人相當傻眼。

幼兒園也要面試？兒審核未過「排名較後」 醫錯愕：誰的問題

你見過入學還要考試的幼兒園嗎？一名女醫師發文，稱她和丈夫都是醫院的醫師，為了讓兒子進到「全美幼兒園」，特地讓兒子穿襯衫前去面試，結果卻沒通過幼兒園審核，讓原PO質疑進幼兒園面試沒上是學校問題還是自己認知的問題。對此，不少網友也認為幼兒園面試是「天大的笑話」，孩子能開心長大才是重點。

廣告被偷開！業者淚曝外送平台對帳單 釣出一票苦主：飯捲1根只賺1元

強烈大陸冷氣團來襲，又溼又冷，不少民眾會選擇不出門叫外送，不過有店家卻苦笑曬出外送平台撥款明細，截至15日共銷售3715元，最終卻只撥款750元，「只能說，我到底在幹嘛？」。貼文也釣出其他苦主，「扣完

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

台灣人赴日旅遊在購買免稅商品結帳時，店員需確認護照上的入境章或簽證頁面。為了加快結帳流程，有網友在Threads上分享可以在護照上貼上一張「簽證在這」的指示貼紙，經過網友實測，結果意外引起日本店員一陣驚喜與讚賞。

