台灣零食成社交神器！留學生盤點宿霧最夯5大名單 網笑：可當貨幣用

一名網友在Dcard「美食版」分享，她赴菲律賓宿霧就讀語言學校，原本出發前對母親叮嚀要多帶台灣零食感到不以為然，沒想到這一箱零食到了當地，竟意外成為她在校園裡的「社交神器」，甚至笑稱差點引發校園暴動，吸引不少網友共鳴與討論。

原po表示，每當下課後拿出零食分送，同學們便從四面八方湧來，座位旁瞬間變成「小型聯合國」，各國同學爭相試吃台灣零食。她也整理出五款最受外國同學歡迎、幾乎被搶光的台灣零食名單。

鳳梨酥、牛軋餅 日韓同學讚不絕口

鳳梨酥雖然看似經典老派，卻意外深受外國學生喜愛，特別是日韓同學，對酥皮搭配內餡的口感讚不絕口，甚至配著難喝的宿舍咖啡也能吃得津津有味。牛軋餅則成為最大黑馬，原以為鹹甜交錯的滋味外國人難以接受，沒想到日韓同學吃過後大為驚艷，頻頻詢問購買地點，還有人笑說為了這款零食想直接飛來台灣。

義美小泡芙被封「國民外交之光」、有內餡的蛋捲很新奇

此外，義美小泡芙也被封為「國民外交之光」，因外殼酥脆、甜度適中，被認為比部分國外甜到膩口的餅乾更耐吃，即便運送途中部分壓碎，仍不減人氣。有內餡的蛋捲同樣讓外國同學感到新奇，第一次吃到內餡塞滿、口感厚實的蛋捲，不少人露出驚喜表情，連老師也忍不住前來詢問是否還有。

芋頭酥螺旋外型吸目光

芋頭酥則因獨特的紫色螺旋外型吸引目光，外國同學紛紛研究其造型，甚至誤以為是手工製作。原本擔心芋頭口味接受度不高，同學們實際品嘗後卻因口感綿密、不過甜而獲得好評，唯一缺點是保存期限較短，必須盡快分送完畢。

原po最後也欣慰的說，雖然攜帶零食相當佔行李重量，但看到外國同學滿足的表情，仍覺得這趟「零食外交」十分值得。

不少網友也分享經驗，「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」、「日韓還好，但是歐美國家的同學就要小心，可能有花生過敏的問題，雖然去學英文的應該很少歐美人」、「小泡芙真的神，神到我好幾個外國朋友都從肌肉帥哥變成泡芙人了，雖然還是有練回來」、「很有感～之前去菲律賓讀書，台灣零食在學校真的可以當貨幣使用!!」。

在伴手禮店打工的網友則表示，「個人覺得是不是亞洲人比較喜歡鳳梨酥？」、「歐美臉孔的外國旅客試吃完鳳梨酥的表情感覺不是普普就是不太喜歡那個味道」。