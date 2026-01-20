物價回不去 網友細數熱炒、雞排價格喊：漲價到失控了

近年來物價不斷上漲，讓外食族叫苦連天，荷包難以負荷連漲不斷的伙食費。日前有位網友以「台灣物價已經失控暴走了吧？」為題，回憶以前物價上漲都只有漲價5元，現在店家都會直接一年到半年就漲價一次，尤其快炒店一盤菜從100元漲價到200-300元，讓原PO直呼「有哪些人吃得起？」貼文曝光後，引發網友討論聲浪。

一名網友在PTT發文表示，10年前雞排從35元，漲價到現在超過一倍了，但薪資也沒有上漲一倍，而物價上漲最明顯的是快炒店，以前一盤菜100元左右，現在一盤熱炒要價200-300元，讓原PO質疑「有哪些人可以吃得起？」接著他反觀現在台股上漲到3萬1000點，又指出「股票有漲，請問一般人滿手記憶體相關的股票可以賺多少？股票抱得住嗎？」他表示，現在物價已經處於失控暴走邊緣，不要說生小孩了，連外食都開始減少。

文章曝光後，引來網友正反面看法，有人支持原PO「難怪現在一堆人跑日本消費，日本真的便宜」、「現在沒人在管物價啊」、「店面的房價都在漲，最好的方式就是去市場買菜自己煮，吃外食大概都是幫忙繳房租」、「現在感覺物價沒漲那麼多，但房價漲幅加上去就很可怕」、「現在外食不演了，你漲我也漲」、「以前『開源社雞排』真的是35元」、「撇開漲幅不談，單就時不時物價調漲的頻率已經人人有感」。

也有人反駁「反串吧？雞排35元？」、「其實這個漲幅超級正常，不然經濟要怎麼成長？物價和薪水完全不漲的日本就失落30年了」、「10年前雞排35元？你那邊是鄉下嗎？」、「雞排價格不要只用特例來舉，要不然現在也有賣一片50-60元的」、「雞排20年前是有35元過，這是想要帶什麼風向？」、「市場機制就是這樣，怪別人漲價不如怪有錢人多」。