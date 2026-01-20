本土服飾NET石虎T恤爆抄襲爭議 原創作者臉書發聲：從未授權

台灣本土快時尚品牌NET爆出抄襲爭議，有民眾到門市看到一件繡著可愛石虎圖案的T恤，開心地在Threads發文分享，結果被眼尖的網友發現圖案是漫畫作家「石虎抱抱」的作品，於是興奮地轉貼給對方，沒想到該作者表示並沒有授權給NET使用，讓不少人相當傻眼。

Threads有網友分享照片並表示在NET門市看到一件黑色T恤，胸口部位還電繡了兩隻石虎的可愛圖案，讓愛貓的他看了非常開心，直呼「新的台灣系列？電繡石虎好可愛，貓控感到動搖，覺得又要不受控制了」。貼文一出，不少喜愛石虎的網友眼睛為之一亮，「NET有意掏空寵編的錢包」、「喜歡石虎的朋友們都需要看到這篇」、「才299？買爆它」、「可愛！想要」。

不過有粉絲將相關貼文轉發給粉專「石虎抱抱」，作者也發聲明表示「有好心粉絲興奮地跟我們說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上…問題是我們沒有對貴公司授權耶，之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔」。作者透露多年前有在LINE上架「石虎抱抱」的原創貼圖，而且最早在2014年就以這個圖案形象經營臉書粉專，這兩點都可以證明自己就是原創者，因此他也希望NET能主動聯繫說明。

不少人對此也感到很訝異，「很喜歡NET，希望他們誠實負責的出面說明」、「昨天看到的時候才在想怎麼那麼熟悉」、「怎麼會這樣？沒授權卻被商品化？」、「太扯了吧，竟然是NET」、「看起來還真的蠻像…根本一模一樣啊」、「石虎很棒，但為什麼要抄襲呢？」、「大概要推給外包廠商提供的錯」、「要跟NET好好反應一下！務必好好處理」。