本土服飾NET石虎T恤爆抄襲爭議 原創作者臉書發聲：從未授權

聯合新聞網／ 綜合報導
本土服飾品牌NET近來爆出抄襲爭議。圖／聯合報系資料照
台灣本土快時尚品牌NET爆出抄襲爭議，有民眾到門市看到一件繡著可愛石虎圖案的T恤，開心地在Threads發文分享，結果被眼尖的網友發現圖案是漫畫作家「石虎抱抱」的作品，於是興奮地轉貼給對方，沒想到該作者表示並沒有授權給NET使用，讓不少人相當傻眼。

Threads有網友分享照片並表示在NET門市看到一件黑色T恤，胸口部位還電繡了兩隻石虎的可愛圖案，讓愛貓的他看了非常開心，直呼「新的台灣系列？電繡石虎好可愛，貓控感到動搖，覺得又要不受控制了」。貼文一出，不少喜愛石虎的網友眼睛為之一亮，「NET有意掏空寵編的錢包」、「喜歡石虎的朋友們都需要看到這篇」、「才299？買爆它」、「可愛！想要」。

不過有粉絲將相關貼文轉發給粉專「石虎抱抱」，作者也發聲明表示「有好心粉絲興奮地跟我們說石虎栗歐的圖出現在NET的衣服上…問題是我們沒有對貴公司授權耶，之前唯一有以教育目的授權的只有火炎山生態館喔」。作者透露多年前有在LINE上架「石虎抱抱」的原創貼圖，而且最早在2014年就以這個圖案形象經營臉書粉專，這兩點都可以證明自己就是原創者，因此他也希望NET能主動聯繫說明。

不少人對此也感到很訝異，「很喜歡NET，希望他們誠實負責的出面說明」、「昨天看到的時候才在想怎麼那麼熟悉」、「怎麼會這樣？沒授權卻被商品化？」、「太扯了吧，竟然是NET」、「看起來還真的蠻像…根本一模一樣啊」、「石虎很棒，但為什麼要抄襲呢？」、「大概要推給外包廠商提供的錯」、「要跟NET好好反應一下！務必好好處理」。

NET 快時尚 抄襲 石虎

相關新聞

幼兒園也要面試？兒審核未過「排名較後」 醫錯愕：誰的問題

你見過入學還要考試的幼兒園嗎？一名女醫師發文，稱她和丈夫都是醫院的醫師，為了讓兒子進到「全美幼兒園」，特地讓兒子穿襯衫前去面試，結果卻沒通過幼兒園審核，讓原PO質疑進幼兒園面試沒上是學校問題還是自己認知的問題。對此，不少網友也認為幼兒園面試是「天大的笑話」，孩子能開心長大才是重點。

廣告被偷開！業者淚曝外送平台對帳單 釣出一票苦主：飯捲1根只賺1元

強烈大陸冷氣團來襲，又溼又冷，不少民眾會選擇不出門叫外送，不過有店家卻苦笑曬出外送平台撥款明細，截至15日共銷售3715元，最終卻只撥款750元，「只能說，我到底在幹嘛？」。貼文也釣出其他苦主，「扣完

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

台灣人赴日旅遊在購買免稅商品結帳時，店員需確認護照上的入境章或簽證頁面。為了加快結帳流程，有網友在Threads上分享可以在護照上貼上一張「簽證在這」的指示貼紙，經過網友實測，結果意外引起日本店員一陣驚喜與讚賞。

尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

近期許多公司在辦尾牙，而這之中最讓人期待的就是抽獎環節，人人都希望能中大獎。不過日前有位網友表示，他公司人數約80人，結果尾牙時大獎的五位得主，剛好都是從籌辦到採購尾牙獎品的負責人，因此事後惹員工們非議。而一早他們收到行政特助發信，要求在開會前搜集大家不滿尾牙的原因。文章曝光後，網友笑稱「沒遇過這麼不演的」。

厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

一名女網友近日以「第一次拒絕換座位」為題，在Threads分享自己搭乘高鐵時的小插曲。她表示，上車後發現自己的座位已被他人坐走，對方主動提出想和她換位子，位置在前方靠走道。過去遇到類似情況，她多半會默默答應，但這次選擇鼓起勇氣拒絕，並順利坐回自己原本購買的座位。

