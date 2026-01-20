廣告被偷開！業者淚曝外送平台對帳單 釣出一票苦主：飯捲1根只賺1元

強烈大陸冷氣團來襲，又溼又冷，不少民眾會選擇不出門叫外送，不過有店家卻苦笑曬出外送平台撥款明細，截至15日共銷售3715元，最終卻只撥款750元，「只能說，我到底在幹嘛？」。貼文也釣出其他苦主，「扣完一切，飯捲一根淨利1塊錢」，幾乎白做工。

原PO利用外送平台銷售雞蛋糕，從該平台提供的款項明細顯示，截至15日為止，共有14筆訂單、銷售3715，扣除平台費用、廣告、雜項等開支後，最終僅撥款750元，讓他忍不住說「看到撥款金額真的笑出來」、「我到底在幹嘛」。

貼文釣出不少業者吐苦水，「這個根本做身體健康的⋯賺的都給別人了」、「我也是，錢少到根本懶得登入帳戶去看」、「曾經跟朋友一起開了間飯捲店，外送的利潤真的可憐到連便當都吃不上，扣完一切，一根淨利1塊錢」、「您還不錯呢！我曾經…-350！哈哈哈還要倒貼」、「突然覺得店家比外送員還慘」、「原來外送員比店家賺喔…破爛公司吸血真的太誇張」。

有苦主也疾呼「不要下廣告」，表示自己曾被偷開2次廣告導致獲利變薄，因此會訂期檢查是否被偷開。其他業者也紛紛表示「要隨時去看廣告有沒有被偷開」、「開廣告真的瞎忙」、「有一次我也不知道為什麼廣告被打開，而且曾經我就知道不能開，第一次有發現，所以止損了，第二次沒發現，結果賺了1萬多，只拿到1千初⋯」、「我還自動訂閱，超生氣」。

內行業者則建議，「設定廣告費用上限$1，才不用怕被偷開。因為它們廣告都是問你要停多久，時間到了忘了會再開」。