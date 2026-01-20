快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

廣告被偷開！業者淚曝外送平台對帳單 釣出一票苦主：飯捲1根只賺1元

聯合新聞網／ 綜合報導
外送示意圖。圖／pakutaso
外送示意圖。圖／pakutaso

強烈大陸冷氣團來襲，又溼又冷，不少民眾會選擇不出門叫外送，不過有店家卻苦笑曬出外送平台撥款明細，截至15日共銷售3715元，最終卻只撥款750元，「只能說，我到底在幹嘛？」。貼文也釣出其他苦主，「扣完一切，飯捲一根淨利1塊錢」，幾乎白做工。

原PO利用外送平台銷售雞蛋糕，從該平台提供的款項明細顯示，截至15日為止，共有14筆訂單、銷售3715，扣除平台費用、廣告、雜項等開支後，最終僅撥款750元，讓他忍不住說「看到撥款金額真的笑出來」、「我到底在幹嘛」。

貼文釣出不少業者吐苦水，「這個根本做身體健康的⋯賺的都給別人了」、「我也是，錢少到根本懶得登入帳戶去看」、「曾經跟朋友一起開了間飯捲店，外送的利潤真的可憐到連便當都吃不上，扣完一切，一根淨利1塊錢」、「您還不錯呢！我曾經…-350！哈哈哈還要倒貼」、「突然覺得店家比外送員還慘」、「原來外送員比店家賺喔…破爛公司吸血真的太誇張」。

有苦主也疾呼「不要下廣告」，表示自己曾被偷開2次廣告導致獲利變薄，因此會訂期檢查是否被偷開。其他業者也紛紛表示「要隨時去看廣告有沒有被偷開」、「開廣告真的瞎忙」、「有一次我也不知道為什麼廣告被打開，而且曾經我就知道不能開，第一次有發現，所以止損了，第二次沒發現，結果賺了1萬多，只拿到1千初⋯」、「我還自動訂閱，超生氣」。

內行業者則建議，「設定廣告費用上限$1，才不用怕被偷開。因為它們廣告都是問你要停多久，時間到了忘了會再開」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

外送員 外送平台 廣告

延伸閱讀

西門町美食讓人凍未條！外送員拍照騙餐 這包滷味代價18萬

外送費要漲了？專法三讀通過 律師：平台負擔職災險、運費恐面臨微幅調整

沒門牌如何送貨？ 外送員口耳相傳苗栗市三大雷區 消防也證實

相關新聞

幼兒園也要面試？兒審核未過「排名較後」 醫錯愕：誰的問題

你見過入學還要考試的幼兒園嗎？一名女醫師發文，稱她和丈夫都是醫院的醫師，為了讓兒子進到「全美幼兒園」，特地讓兒子穿襯衫前去面試，結果卻沒通過幼兒園審核，讓原PO質疑進幼兒園面試沒上是學校問題還是自己認知的問題。對此，不少網友也認為幼兒園面試是「天大的笑話」，孩子能開心長大才是重點。

廣告被偷開！業者淚曝外送平台對帳單 釣出一票苦主：飯捲1根只賺1元

強烈大陸冷氣團來襲，又溼又冷，不少民眾會選擇不出門叫外送，不過有店家卻苦笑曬出外送平台撥款明細，截至15日共銷售3715元，最終卻只撥款750元，「只能說，我到底在幹嘛？」。貼文也釣出其他苦主，「扣完

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

台灣人赴日旅遊在購買免稅商品結帳時，店員需確認護照上的入境章或簽證頁面。為了加快結帳流程，有網友在Threads上分享可以在護照上貼上一張「簽證在這」的指示貼紙，經過網友實測，結果意外引起日本店員一陣驚喜與讚賞。

尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

近期許多公司在辦尾牙，而這之中最讓人期待的就是抽獎環節，人人都希望能中大獎。不過日前有位網友表示，他公司人數約80人，結果尾牙時大獎的五位得主，剛好都是從籌辦到採購尾牙獎品的負責人，因此事後惹員工們非議。而一早他們收到行政特助發信，要求在開會前搜集大家不滿尾牙的原因。文章曝光後，網友笑稱「沒遇過這麼不演的」。

厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

一名女網友近日以「第一次拒絕換座位」為題，在Threads分享自己搭乘高鐵時的小插曲。她表示，上車後發現自己的座位已被他人坐走，對方主動提出想和她換位子，位置在前方靠走道。過去遇到類似情況，她多半會默默答應，但這次選擇鼓起勇氣拒絕，並順利坐回自己原本購買的座位。

想送禮給前女同事遭拒…他怨貼冷屁股 網不挺：硬送到家幹嘛？

年節將近，許多人也會開始拜訪客戶、親友，並送上過年禮盒。不過日前有位網友發文抱怨，想送禮品給之前的女同事，他沒有事先通知對方，就想把禮品載到女方家樓下，女同事回應不用了，讓原PO氣炸喊「感覺好像我熱臉貼別人冷屁股」。不過文章曝光後，網友留言一面倒批評「都說不要了，還送到家幹嘛？好可怕」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。