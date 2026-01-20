幼兒園也要面試？兒審核未過「排名較後」 醫錯愕：誰的問題

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女醫師特地讓兒子穿襯衫前去幼兒園面試，結果卻沒通過審核。示意圖／ingimage
一名女醫師特地讓兒子穿襯衫前去幼兒園面試，結果卻沒通過審核。示意圖／ingimage

你見過入學還要考試的幼兒園嗎？一對醫師夫妻為了讓兒子進到「全美幼兒園」，特地讓兒子穿襯衫前去面試，結果卻沒通過幼兒園審核，讓原PO質疑沒上是學校問題還是自己認知的問題。對此，不少網友也認為幼兒園面試是「天大的笑話」，孩子能開心長大才是重點。

一名女醫師在Threads發文，表示她和丈夫都是醫師，沒有任何不良嗜好，正在努力經營中產的小家庭。兒子正值進入幼兒園的年紀，他們特意為健康活潑又外向的他買了全新襯衫，參加一個月一萬元的「全美幼兒園」面試。

原PO無奈透露，面試過後接到幼兒園的通知，告知「審核沒有通過，考慮排名較後面，建議明年再來面試」，讓她感到很困惑，面試沒上是幼兒園教育的問題，還是自己認知的問題？

此文一出，許多網友紛紛批評「幼兒園面試」，認為讓孩子快樂平安長大才是重點，「幼兒園還要考試才能念，真的是天大的笑話，教育不是選秀節目，更不能提早把孩子推上競技場」、「私幼空間小，注音數學英文課程都塞滿，沒必要提早學的，幼兒園讓孩子開心就好」、「超糟糕的教育理念，什麼年代了還要這樣荼毒小小孩」。

更有網友質疑，幼兒園篩選家長和小孩是在為學校做宣傳，「是不是在篩選比較好管的小朋友，好之後拿來繼續當宣傳，營造一種我們幼稚園出品就是很穩定很棒，品學兼優的形象」、「就我耳聞，他們是在面試父母」、「感覺很多家長是為了裡面的人脈才要去的吧」。

幼兒園 醫師 面試

