台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

台灣人赴日旅遊在購買免稅商品結帳時，店員需確認護照上的入境章或簽證頁面。為了加快結帳流程，有網友在Threads上分享可以在護照上貼上一張「簽證在這」的指示貼紙，經過網友實測，結果意外引起日本店員一陣驚喜與讚賞。

該名網友表示，之前看脆友分享，去日本可以在護照貼一張「簽證在這」的指示貼紙，想說來試試看。經過他實測的結果，大部分日本店員看到貼紙時會笑一下，有的甚至會念出貼紙上的文字，也有人拿給旁邊同事看。無印良品店員稱讚「You are so kind」，而松本清店員則以日語說「え、素晴らしい！（哇，太棒了）」。網友指出，這樣的小小貼心舉動，能讓店員在忙碌又略顯單調的一天中，感到開心。

為了方便使用，該名網友分享自己的操作方式：先翻到護照中有照片的頁面交給店員，等店員往後找簽證頁時，看到貼紙便能立即辨認。同時，他建議使用可移除的書籤貼紙，先寫好不同方向貼在護照最後一頁，等海關貼好簽證再挑一張貼上。

貼文發布後，吸引不少網友回應「這好貼心，先學起來」、「好讚！我也要學起來，今年開始執行！」有網友表示，「覺得非常需要，學到了！護照每頁都是日本簽證，自己都翻不到這次入境的到底在哪，每次買免稅都有點不好意思」，也有旅客分享實際經驗，「這次去也有貼，收到很多稱讚，很開心」。

此外，身為藥妝店店員的網友也留言，認為這種做法「非常實用又很可愛」，顯示貼紙標註簽證不僅方便旅客，也能為店員帶來愉快的工作小確幸。