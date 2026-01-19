快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他們公司的尾牙最大幾個獎全是主管級中獎，讓人無言。（示意圖／AI生成）
一名網友分享，他們公司的尾牙最大幾個獎全是主管級中獎，讓人無言。（示意圖／AI生成）

近期許多公司在辦尾牙，而這之中最讓人期待的就是抽獎環節，人人都希望能中大獎。不過日前有位網友表示，他公司人數約80人，結果尾牙時大獎的五位得主，剛好都是從籌辦到採購尾牙獎品的負責人，因此事後惹員工們非議。而一早他們收到行政特助發信，要求在開會前搜集大家不滿尾牙的原因。文章曝光後，網友笑稱「沒遇過這麼不演的」。

一名網友在Dcard發文表示，他有遇過尾牙做籤的，但沒有遇過這麼明目張膽做籤的經歷。他細數上週公司尾牙時，獎品是電影票2張時，抽出35位，接著大賣場禮物卡100元6張，抽出20位得主，接著1000元上下的小家電，抽出15位得主，第二獎Switch各個型號，共有5位。

尾牙的尾聲是萬眾矚目的最大獎，分別是「兩支iPhone 17 Pro Max、一台MacBook Pro、一張傳統航空東京雙人機票、一台Gogoro」，結果五個大獎得主分別是財務部主管、行政部主管、行政特助，以及兩位董事長特助，看起來像是有做籤，原PO指出「剛好這5位同事是從籌辦到採購，以及當天流程的負責人，然後尾牙結束後，難免惹人非議」。

而事後原PO也收到行政特助的信，內文指出要請各組長搜集「尾牙爭議點」，各組同仁的意見，包含抱怨事項與期望落差，像是釐清餐點、流程、獎項或場地等不滿原因，以及解決方案，讓他無奈表示「尾牙吃過幾次，第一次遇到有開尾牙檢討會的」。

文章曝光後，有許多網友也吐槽「做籤做成這樣還辦什麼尾牙？抽一抽，發郵件通知就好了」、「平息爭議最好的方法不就是主管自己捐出來嗎？」、「最後五個獎的得主真的蠻耐人尋味的」、「有遇過不演的，沒遇過這麼不演的」、「明明可以直接拿走獎項，卻還給你有希望的感覺，該珍惜了」、「其實獎品滿好的，但是五大獎太巧合了吧」、「還抽什麼獎？怎麼不直接頒獎算了？」、「最後五個獎都給高層主管拿？正常不是都讓給其他人，避免惹議嗎？演都不演」。

尾牙 主管

延伸閱讀

破公寓也要千萬！老屋斑駁卻開價天價 網嘆：躺平是給下一代的溫柔

厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

吃泡麵加蛋竟被前任酸「公主病」 網笑瘋：那我加龍蝦是皇太后？

還在吃隔夜火鍋？醫示警成「細菌培養皿」：省菜錢賠掉醫藥費

相關新聞

尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

近期許多公司在辦尾牙，而這之中最讓人期待的就是抽獎環節，人人都希望能中大獎。不過日前有位網友表示，他公司人數約80人，結果尾牙時大獎的五位得主，剛好都是從籌辦到採購尾牙獎品的負責人，因此事後惹員工們非議。而一早他們收到行政特助發信，要求在開會前搜集大家不滿尾牙的原因。文章曝光後，網友笑稱「沒遇過這麼不演的」。

厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

一名女網友近日以「第一次拒絕換座位」為題，在Threads分享自己搭乘高鐵時的小插曲。她表示，上車後發現自己的座位已被他人坐走，對方主動提出想和她換位子，位置在前方靠走道。過去遇到類似情況，她多半會默默答應，但這次選擇鼓起勇氣拒絕，並順利坐回自己原本購買的座位。

想送禮給前女同事遭拒…他怨貼冷屁股 網不挺：硬送到家幹嘛？

年節將近，許多人也會開始拜訪客戶、親友，並送上過年禮盒。不過日前有位網友發文抱怨，想送禮品給之前的女同事，他沒有事先通知對方，就想把禮品載到女方家樓下，女同事回應不用了，讓原PO氣炸喊「感覺好像我熱臉貼別人冷屁股」。不過文章曝光後，網友留言一面倒批評「都說不要了，還送到家幹嘛？好可怕」。

吃泡麵加蛋竟被前任酸「公主病」 網笑瘋：那我加龍蝦是皇太后？

一名女網友近日在Threads分享一段與前男友的故事，意外引發大量共鳴。她透露，某天煮泡麵時突然想起往事，過去因自己「吃泡麵一定要加蛋」，竟被前男友指責有「公主病」，甚至因此大吵一架。她也自嘲，若對方現在看到自己不只加蛋，還會加肉片、青菜與起司，恐怕早已被升級成「皇貴妃娘娘病」。

小時候被逼！網點3項「無用才藝」長大驚覺超實用：沒白學

不少父母擔心孩子輸在起跑點，會安排各種才藝課程。近日，一名原PO在Threads發文指出，看到許多人抱怨小時候學了各種「沒用的才藝」，因此好奇詢問：「有哪些才藝是長大後才發現，還好當初有學過的？」這個問題引發討論，也讓人開始回想起童年的才藝經歷。

鹽酥雞店什麼被低估？他喊1蔬菜品項「好吃到發瘋」 加碼去油妙招

你最喜歡點鹽酥雞的什麼品項呢？一名網友發文，稱他認為鹽酥雞店最被低估的品項是「炸高麗菜」，非常好吃，更有網友推薦炸蛋餅皮、雞蛋豆腐和炸皮蛋，但也有網友透露炸物的蔬菜很吸油，吃多會很油膩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。