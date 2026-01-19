尾牙最大五獎項得主都是主管 他無言：還開檢討大會問誰不滿

近期許多公司在辦尾牙，而這之中最讓人期待的就是抽獎環節，人人都希望能中大獎。不過日前有位網友表示，他公司人數約80人，結果尾牙時大獎的五位得主，剛好都是從籌辦到採購尾牙獎品的負責人，因此事後惹員工們非議。而一早他們收到行政特助發信，要求在開會前搜集大家不滿尾牙的原因。文章曝光後，網友笑稱「沒遇過這麼不演的」。

一名網友在Dcard發文表示，他有遇過尾牙做籤的，但沒有遇過這麼明目張膽做籤的經歷。他細數上週公司尾牙時，獎品是電影票2張時，抽出35位，接著大賣場禮物卡100元6張，抽出20位得主，接著1000元上下的小家電，抽出15位得主，第二獎Switch各個型號，共有5位。

尾牙的尾聲是萬眾矚目的最大獎，分別是「兩支iPhone 17 Pro Max、一台MacBook Pro、一張傳統航空東京雙人機票、一台Gogoro」，結果五個大獎得主分別是財務部主管、行政部主管、行政特助，以及兩位董事長特助，看起來像是有做籤，原PO指出「剛好這5位同事是從籌辦到採購，以及當天流程的負責人，然後尾牙結束後，難免惹人非議」。

而事後原PO也收到行政特助的信，內文指出要請各組長搜集「尾牙爭議點」，各組同仁的意見，包含抱怨事項與期望落差，像是釐清餐點、流程、獎項或場地等不滿原因，以及解決方案，讓他無奈表示「尾牙吃過幾次，第一次遇到有開尾牙檢討會的」。

文章曝光後，有許多網友也吐槽「做籤做成這樣還辦什麼尾牙？抽一抽，發郵件通知就好了」、「平息爭議最好的方法不就是主管自己捐出來嗎？」、「最後五個獎的得主真的蠻耐人尋味的」、「有遇過不演的，沒遇過這麼不演的」、「明明可以直接拿走獎項，卻還給你有希望的感覺，該珍惜了」、「其實獎品滿好的，但是五大獎太巧合了吧」、「還抽什麼獎？怎麼不直接頒獎算了？」、「最後五個獎都給高層主管拿？正常不是都讓給其他人，避免惹議嗎？演都不演」。