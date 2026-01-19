厭倦道德綁架！她拒絕高鐵換位仍「戰戰兢兢」 網讚：是權利

一名女網友近日以「第一次拒絕換座位」為題，在Dcard分享自己搭乘高鐵時的小插曲。她表示，上車後發現自己的座位已被他人坐走，對方主動提出想和她換位子，位置在前方靠走道。過去遇到類似情況，她多半會默默答應，但這次選擇鼓起勇氣拒絕，並順利坐回自己原本購買的座位。

原PO坦言，雖然事情順利解決，但事後仍忍不住感到緊張，擔心是否會遭到對方不滿或責怪。她也藉此呼籲，若搭高鐵希望能與親友坐在一起，應提前訂位安排，「或許有些人不在意換座位，但也有不少人其實很介意，卻不好意思拒絕而感到為難。」

貼文曝光後，不少網友力挺原PO的做法，認為拒絕換座位本來就是乘客的正當權利，「為什麼要跟她換，直接坐下去才在問」、「妳很棒」、「我最討厭有人不提早買票，拿B座要跟我換走道座」、「不用怕啦，陌生人而已不用內耗，接受或拒絕都是妳的權利」、「做得好！如果真的發生對方找妳麻煩，就找高鐵人員處理」、「現在很多人都是坐了才問，超無法理解的，也很沒禮貌。先坐自己的位置有多難」。

也有網友分享自身經驗「以前我也是會默默答應，但現在覺得沒必要」、「正常人不至於只是因為想跟熟人坐所以就隨便換位子，非常有可能有問題」、「選擇不換也是在保護自己，妳做得很好」、「不用戰戰兢兢吧，除非遇到媽媽帶小小孩」、「目的地又不一樣，如果對方比較早下車，不就還要換回來」、「之前換過，但換到的位子旁邊坐很糟糕衛生習慣的人。忍無可忍，鼓起勇氣換回來」、「可能我無法理解為什麼搭車兩小時內一定要坐在一起，如果是有小孩或想在一起的人就自己提早訂」。