聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友硬要把禮物送給前女同事，對方已婉拒，仍將禮物載到該女同事家樓下，行徑遭到許多網友批評。示意圖／ingimage
一名網友硬要把禮物送給前女同事，對方已婉拒，仍將禮物載到該女同事家樓下，行徑遭到許多網友批評。示意圖／ingimage

年節將近，許多人也會開始拜訪客戶、親友，並送上過年禮盒。不過日前有位網友發文抱怨，想送禮品給之前的女同事，他沒有事先通知對方，就想把禮品載到女方家樓下，女同事回應不用了，讓原PO氣炸喊「感覺好像我熱臉貼別人冷屁股」。不過文章曝光後，網友留言一面倒批評「都說不要了，還送到家幹嘛？好可怕」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，因為過年將近，他想分享禮品給之前的女同事，雖然對方說不用，但因為他已經購買了，所以想載禮品到女同事家樓下，不過因為沒有事先知會，女同事回應「我剛睡醒，出門在外，不用給我」，原PO則堅持表示「因為那是食品，有時效性，我才會一直想給她，然而這些卻好像是我熱臉貼人家冷屁股」。

原PO事後氣炸表示，他把禮品分享給別人了，之後應該不會再這樣忙碌準備東西，也不會常常找女方了，因為純粹想分享好吃、好用的東西給別人，不求回報，不解「為何女同事要這樣隔閡？也許對方並未把我當好朋友」。

不過貼文曝光後，網友們認為「對方已婉拒還送到家」太誇張，一面倒批評「對方都說不用了，為什麼要硬送？還送去人家家裡？好可怕，好有壓力，當你朋友真辛苦」、「首先，拜訪別人家本來就要事先協調好，其次，她已經說不用，你想硬塞還怪別人不領情」、「跟你做朋友滿壓力山大的」、「既然你想送就送，你覺得沒有不妥，那對方收不收，想不想讓你去她家，也是她的自由」、「當你同事或朋友好累，她已經說不用，你也沒有約時間，直接殺過去，還要被你說熱臉貼冷屁股」。

想送禮給前女同事遭拒…他怨貼冷屁股 網不挺：硬送到家幹嘛？

