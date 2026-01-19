吃泡麵加蛋竟被前任酸「公主病」 網笑瘋：那我加龍蝦是皇太后？

一名女網友近日在Threads分享一段與前男友的故事，意外引發大量共鳴。她透露，某天煮泡麵時突然想起往事，過去因自己「吃泡麵一定要加蛋」，竟被前男友指責有「公主病」，甚至因此大吵一架。她也自嘲，若對方現在看到自己不只加蛋，還會加肉片、青菜與起司，恐怕早已被升級成「皇貴妃娘娘病」。

貼文曝光後，迅速吸引網友湧入留言「妳是跟什麼北車的遊民交往過嗎」、「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋」、「是要多窮才覺得加蛋是公主病」、「泡麵不是都這樣煮嗎，難怪是前任」。

也有網友自我點名，笑自己早已病入膏肓，「我有國王病」、「我是華妃病，鮮蝦魚板麵還會加一堆蝦」、「我有一次煮麵不知道可以加什麼，剛好看到冷凍有龍蝦就加了一隻，我是不是可以當皇后」、「我加和牛欸，那我是皇太后病吧」、「原來大家都有病，那我就放心了」、「原來煮泡麵加蛋可以變公主，那我還不多加幾顆」。

此外，留言區也出現不少「公主病鬼故事」分享，引發更多討論「我剛跟男友交往的時候在他的租屋處想煮泡麵，因為他家只有從水龍頭流出來的生水，所以拿礦泉水煮，被說嬌生慣養」、「看到妳這個案例，想起我前男友說我用叉子吃泡麵，所以要跟我分手」、「再分享一個公主病鬼故事，不願意喝有加冰塊的飲料也會被歸類為公主病」、「父母讓我們過得跟公主一樣，不需要一個窮酸男人來委屈自己」、「跟沒錢的男生交往，他會讓妳知道窮只是他身上最小的缺點」。