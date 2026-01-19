快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她在泡麵中加蛋，竟被前任說是公主病。 示意圖／ingimage
一名女網友近日在Threads分享一段與前男友的故事，意外引發大量共鳴。她透露，某天煮泡麵時突然想起往事，過去因自己「吃泡麵一定要加蛋」，竟被前男友指責有「公主病」，甚至因此大吵一架。她也自嘲，若對方現在看到自己不只加蛋，還會加肉片、青菜與起司，恐怕早已被升級成「皇貴妃娘娘病」。

貼文曝光後，迅速吸引網友湧入留言「妳是跟什麼北車的遊民交往過嗎」、「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋」、「是要多窮才覺得加蛋是公主病」、「泡麵不是都這樣煮嗎，難怪是前任」。

也有網友自我點名，笑自己早已病入膏肓，「我有國王病」、「我是華妃病，鮮蝦魚板麵還會加一堆蝦」、「我有一次煮麵不知道可以加什麼，剛好看到冷凍有龍蝦就加了一隻，我是不是可以當皇后」、「我加和牛欸，那我是皇太后病吧」、「原來大家都有病，那我就放心了」、「原來煮泡麵加蛋可以變公主，那我還不多加幾顆」。

此外，留言區也出現不少「公主病鬼故事」分享，引發更多討論「我剛跟男友交往的時候在他的租屋處想煮泡麵，因為他家只有從水龍頭流出來的生水，所以拿礦泉水煮，被說嬌生慣養」、「看到妳這個案例，想起我前男友說我用叉子吃泡麵，所以要跟我分手」、「再分享一個公主病鬼故事，不願意喝有加冰塊的飲料也會被歸類為公主病」、「父母讓我們過得跟公主一樣，不需要一個窮酸男人來委屈自己」、「跟沒錢的男生交往，他會讓妳知道窮只是他身上最小的缺點」。

吃泡麵加蛋竟被前任酸「公主病」 網笑瘋：那我加龍蝦是皇太后？

一名女網友近日在Threads分享一段與前男友的故事，意外引發大量共鳴。她透露，某天煮泡麵時突然想起往事，過去因自己「吃泡麵一定要加蛋」，竟被前男友指責有「公主病」，甚至因此大吵一架。她也自嘲，若對方現在看到自己不只加蛋，還會加肉片、青菜與起司，恐怕早已被升級成「皇貴妃娘娘病」。

小時候被逼！網點3項「無用才藝」長大驚覺超實用：沒白學

不少父母擔心孩子輸在起跑點，會安排各種才藝課程。近日，一名原PO在Threads發文指出，看到許多人抱怨小時候學了各種「沒用的才藝」，因此好奇詢問：「有哪些才藝是長大後才發現，還好當初有學過的？」這個問題引發討論，也讓人開始回想起童年的才藝經歷。

鹽酥雞店什麼被低估？他喊1蔬菜品項「好吃到發瘋」 加碼去油妙招

你最喜歡點鹽酥雞的什麼品項呢？一名網友發文，稱他認為鹽酥雞店最被低估的品項是「炸高麗菜」，非常好吃，更有網友推薦炸蛋餅皮、雞蛋豆腐和炸皮蛋，但也有網友透露炸物的蔬菜很吸油，吃多會很油膩。

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

到日本旅遊時，偶爾會看見中文標示，但如果看到台灣政府單位的公告，那可就稀奇了。近日一名網友前往日本滋賀縣旅遊，在當地的公共廁所內，竟發現牆上貼著一張熟悉的「禁菸標語」，仔細一看，署名單位竟然是「衛生福利部國民健康署」，讓他忍不住笑稱：「衛福部已經有日本分部了嗎？」

「跩個二五八萬」為何不是別的數字？內行人揭真相：真的跩

一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

你出國會買伴手禮給同事嗎？一名網友分享，自己下定決心，以後出國不再買伴手禮給同事，認為既佔行李空間，又未必被珍惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

