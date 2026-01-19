小時候被逼！網點3項「無用才藝」長大驚覺超實用：沒白學

不少父母擔心孩子輸在起跑點，會安排各種才藝課程。近日，一名原PO在Threads發文指出，看到許多人抱怨小時候學了各種「沒用的才藝」，因此好奇詢問：「有哪些才藝是長大後才發現，還好當初有學過的？」這個問題引發討論，也讓人開始回想起童年的才藝經歷。

文章指出，大家都在抱怨小時候學過最無用的才藝，那請問有什麼才藝是讓你覺得「好險有學過」的？

不少網友分享自己經驗，「小時候，老媽讓我去上了辯論課，這個對我太有用了，導致於我現在講歪理一堆都不會輸」、「鋼琴，鋼琴神奇的不會忘，練過的曲目，隔了40年還是會彈」、「演講，長大之後比較不怕在大家面前講話」、「雖然不是才藝，但我覺得家政課學的縫紉很實用，小的縫補都可以自己處理」。

最多人點名3種技能，分別是跆拳道和珠心算及游泳，「跆拳道⋯在學校遇到霸凌時，只是做了幾個暖身動作防備時，對方就不太敢靠近然後就離開了」、「高中跆拳道，25年前當兵入伍+剛下部隊很菜時，跑3000可以跟得上大部隊還不太喘」、「跆拳道欸，有次汽車酒駕往我正面開過來，下一秒我已經站在路邊，身體記憶直接跳車但腦袋沒有這段記憶」。

認為學珠算有用的人表示，「心算，買東西算打折什麼的超快」、「珠心算，考到比老師更高的段位，大家都說我是行走的計算機」、「珠心算超好用啊！學到9段～出國買東西換算匯率，湊免稅快又方便」、「珠心算！現在對數字邏輯超有概念」。

還有人覺得游泳也很必備，「建議游泳一定要學好，至少能自救，然後水域觀念要有，每年太多人意外殞命了」、「游泳，雖然我游得超慢，但我因此不怕水、也喜歡嘗試各種水上活動」、「游泳幸好學了，求學階段直接獲得免死金牌，游泳課都在跟隔壁聊天要考試直接拿一個滿分」。