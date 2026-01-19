鹽酥雞店什麼被低估？他喊1蔬菜品項「好吃到發瘋」 加碼去油妙招

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為鹽酥雞店最被低估的品項是「炸高麗菜」。鹽酥雞示意圖。 圖／AI生成
你最喜歡點鹽酥雞的什麼品項呢？一名網友發文，稱他認為鹽酥雞店最被低估的是「炸高麗菜」，非常好吃，另有網友推薦炸蛋餅皮、雞蛋豆腐和炸皮蛋，但也有網友透露炸物的蔬菜很吸油，吃多會很油膩。

一名網友在Threads發文，要網友們舉出一個鹽酥雞店「最被低估」的品項，他自己認為是炸高麗菜，今日第一次點，「好吃到發瘋」。此文一出，許多網友也誇讚炸高麗菜真的很好吃，「我也喜歡吃」、「我都一次點兩份」、「高麗菜超好吃」、「我也喜歡」、「炸高麗菜真的超好吃」。

還有網友分享其他品項，諸如炸蛋餅皮、雞蛋豆腐或炸皮蛋，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「炸蛋餅皮」、「我唯一服的是炸牛蒡，超級好吃，真的超好吃，但是現在鹹酥雞店幾乎找不到了」、「炸蛋餅皮，每次都要點超酥脆超好吃」、「炸青椒，連小孩都愛吃」、「炸花椰菜也超爆讚，又油又酥到不行口感100分」、「必點雞蛋豆腐跟蘿蔔糕」。

但也有網友認為油炸蔬菜油太多，吃太多容易膩，「菜類超油欸，之前第一次買看到吃完的紙袋後嚇爛」、「之前吃炸花椰菜一入口就被油膩感嚇到」、「炸高麗菜真的超好吃，但是不能常吃，超油」。

對於炸高麗菜太油的留言，原PO補充，如果店家有脫油機的話油度就可以接受，他自己也吃不了太油的食物，也推薦可以用Costco廚房紙巾壓一下油，吸完油也很好吃。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

鹹酥雞 高麗菜 小吃

你最喜歡點鹽酥雞的什麼品項呢？一名網友發文，稱他認為鹽酥雞店最被低估的品項是「炸高麗菜」，非常好吃，更有網友推薦炸蛋餅皮、雞蛋豆腐和炸皮蛋，但也有網友透露炸物的蔬菜很吸油，吃多會很油膩。

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

到日本旅遊時，偶爾會看見中文標示，但如果看到台灣政府單位的公告，那可就稀奇了。近日一名網友前往日本滋賀縣旅遊，在當地的公共廁所內，竟發現牆上貼著一張熟悉的「禁菸標語」，仔細一看，署名單位竟然是「衛生福利部國民健康署」，讓他忍不住笑稱：「衛福部已經有日本分部了嗎？」

「跩個二五八萬」為何不是別的數字？內行人揭真相：真的跩

一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

你出國會買伴手禮給同事嗎？一名網友分享，自己下定決心，以後出國不再買伴手禮給同事，認為既佔行李空間，又未必被珍惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

情侶吃酒店Buffet「咬到蟑螂腳」 主廚堅稱蝦子腳…高清對比照曝光

一對情侶15日前往台南桂田酒店享用自助餐，但疑似在餐點中吃到「蟑螂腳」，第一時間向業者反映，對方卻據理力爭說「是蝦子腳，不是蟑螂腳」...

書桌、鍵盤現莫名燒痕！男抽絲剝繭「靈異事件」：兇手是化妝鏡

一名網友昨(15)日在Threads分享親身離奇經歷，表示一早發現書桌上的無線鍵盤、滑鼠與桌面出現連續燒焦痕跡，讓他與妻子當場嚇壞，第一時間懷疑是電池自燃，甚至一度聯想到靈異事件，整天心神不寧。

