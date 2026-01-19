鹽酥雞店什麼被低估？他喊1蔬菜品項「好吃到發瘋」 加碼去油妙招
你最喜歡點鹽酥雞的什麼品項呢？一名網友發文，稱他認為鹽酥雞店最被低估的是「炸高麗菜」，非常好吃，另有網友推薦炸蛋餅皮、雞蛋豆腐和炸皮蛋，但也有網友透露炸物的蔬菜很吸油，吃多會很油膩。
一名網友在Threads發文，要網友們舉出一個鹽酥雞店「最被低估」的品項，他自己認為是炸高麗菜，今日第一次點，「好吃到發瘋」。此文一出，許多網友也誇讚炸高麗菜真的很好吃，「我也喜歡吃」、「我都一次點兩份」、「高麗菜超好吃」、「我也喜歡」、「炸高麗菜真的超好吃」。
還有網友分享其他品項，諸如炸蛋餅皮、雞蛋豆腐或炸皮蛋，「我覺得最被低估的是炸皮蛋」、「炸蛋餅皮」、「我唯一服的是炸牛蒡，超級好吃，真的超好吃，但是現在鹹酥雞店幾乎找不到了」、「炸蛋餅皮，每次都要點超酥脆超好吃」、「炸青椒，連小孩都愛吃」、「炸花椰菜也超爆讚，又油又酥到不行口感100分」、「必點雞蛋豆腐跟蘿蔔糕」。
但也有網友認為油炸蔬菜油太多，吃太多容易膩，「菜類超油欸，之前第一次買看到吃完的紙袋後嚇爛」、「之前吃炸花椰菜一入口就被油膩感嚇到」、「炸高麗菜真的超好吃，但是不能常吃，超油」。
對於炸高麗菜太油的留言，原PO補充，如果店家有脫油機的話油度就可以接受，他自己也吃不了太油的食物，也推薦可以用Costco廚房紙巾壓一下油，吸完油也很好吃。
