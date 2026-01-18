快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

聽新聞
0:00 / 0:00

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在日本滋賀縣的公廁內，發現牆上貼著署名「衛生福利部國民健康署」的禁菸標語，充滿台灣味，照片為示意圖。聯合報系資料照
有網友在日本滋賀縣的公廁內，發現牆上貼著署名「衛生福利部國民健康署」的禁菸標語，充滿台灣味，照片為示意圖。聯合報系資料照

日本旅遊時，偶爾會看見中文標示，但如果看到台灣政府單位的公告，那可就稀奇了。近日一名網友前往日本滋賀縣旅遊，在當地的公共廁所內，竟發現牆上貼著一張熟悉的「禁菸標語」，仔細一看，署名單位竟然是「衛生福利部國民健康署」，讓他忍不住笑稱：「衛福部已經有日本分部了嗎？」

原PO在Threads上分享照片，表示自己在滋賀縣近江八幡市營停車場的廁所內，看到一張警告標語，上面寫著「為了維護您的健康，請勿吸菸，違者最高罰1萬元」，下方還印有熟悉的衛福部Logo。這張充滿「台灣味」的公告出現在日本廁所，讓他感到相當錯亂，直呼：「到底誰貼的啦？」

貼文一出，立刻引發網友熱議。不少人幽默回應：「台灣長臂管轄，雖遠必誅！」、「一秒回台灣」、「原來滋賀是台灣領土（誤）」；也有網友推測，可能是當地管理方為了提醒使用繁體中文的遊客（主要指台灣人）不要在廁所吸菸，直接在網路上搜尋相關圖片列印張貼，卻誤用了台灣官方的宣導海報。

除了趣味討論，也有不少人感嘆，這張標語背後反映的可能是部分台灣遊客的素質問題，「會這樣貼一定是因為常有台灣人在裡面抽菸」、「丟臉丟到國外去」、「菸蟲真的無國界」；更有網友分享類似經驗，表示曾在日本其他地方也看過類似的中文標語，甚至是印有台灣藝人（如豬哥亮）的照片，顯見台灣文化的「逆向輸出」有時也伴隨著尷尬的現實。

雖然目前無法確定這張標語究竟出自誰手，但這起趣聞也再次提醒國人，出國旅遊應遵守當地法規與禮儀，維護台灣旅客的良好形象，以免讓這類「親切」的標語成為另類的台灣之光。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

日本 公廁 廁所 禁菸 衛福部 標語

延伸閱讀

AI生成日本輕小說獲獎 出版社撤銷獎勵，作者淡定：持續嘗試與AI合作

不只台灣！美國也欠日本近2300億台幣軍購 簽約逾5年仍未交貨

日本福井夢幻食材「三星若狹牛」登台！680元起 JR東日本搶先品嘗

不能隨意路邊吸菸 蔣萬安曝8字原則打造「無菸城市」

相關新聞

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

到日本旅遊時，偶爾會看見中文標示，但如果看到台灣政府單位的公告，那可就稀奇了。近日一名網友前往日本滋賀縣旅遊，在當地的公共廁所內，竟發現牆上貼著一張熟悉的「禁菸標語」，仔細一看，署名單位竟然是「衛生福利部國民健康署」，讓他忍不住笑稱：「衛福部已經有日本分部了嗎？」

「跩個二五八萬」為何不是別的數字？內行人揭真相：真的跩

一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

你出國會買伴手禮給同事嗎？一名網友分享，自己下定決心，以後出國不再買伴手禮給同事，認為既佔行李空間，又未必被珍惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

情侶吃酒店Buffet「咬到蟑螂腳」 主廚堅稱蝦子腳…高清對比照曝光

一對情侶15日前往台南桂田酒店享用自助餐，但疑似在餐點中吃到「蟑螂腳」，第一時間向業者反映，對方卻據理力爭說「是蝦子腳，不是蟑螂腳」...

書桌、鍵盤現莫名燒痕！男抽絲剝繭「靈異事件」：兇手是化妝鏡

一名網友昨(15)日在Threads分享親身離奇經歷，表示一早發現書桌上的無線鍵盤、滑鼠與桌面出現連續燒焦痕跡，讓他與妻子當場嚇壞，第一時間懷疑是電池自燃，甚至一度聯想到靈異事件，整天心神不寧。

國旅還玩得起？阿里山賓館新房價「一晚1.5萬起跳」 網炸鍋：下一個墾丁

近年國旅住宿費用節節攀升，讓不少民眾寧可把預算花在出國旅遊。有網友分享阿里山賓館2026年最新的價目表，平日雙人房動輒1萬5000元起跳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。