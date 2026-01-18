日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

到日本旅遊時，偶爾會看見中文標示，但如果看到台灣政府單位的公告，那可就稀奇了。近日一名網友前往日本滋賀縣旅遊，在當地的公共廁所內，竟發現牆上貼著一張熟悉的「禁菸標語」，仔細一看，署名單位竟然是「衛生福利部國民健康署」，讓他忍不住笑稱：「衛福部已經有日本分部了嗎？」

原PO在Threads上分享照片，表示自己在滋賀縣近江八幡市營停車場的廁所內，看到一張警告標語，上面寫著「為了維護您的健康，請勿吸菸，違者最高罰1萬元」，下方還印有熟悉的衛福部Logo。這張充滿「台灣味」的公告出現在日本廁所，讓他感到相當錯亂，直呼：「到底誰貼的啦？」

貼文一出，立刻引發網友熱議。不少人幽默回應：「台灣長臂管轄，雖遠必誅！」、「一秒回台灣」、「原來滋賀是台灣領土（誤）」；也有網友推測，可能是當地管理方為了提醒使用繁體中文的遊客（主要指台灣人）不要在廁所吸菸，直接在網路上搜尋相關圖片列印張貼，卻誤用了台灣官方的宣導海報。

除了趣味討論，也有不少人感嘆，這張標語背後反映的可能是部分台灣遊客的素質問題，「會這樣貼一定是因為常有台灣人在裡面抽菸」、「丟臉丟到國外去」、「菸蟲真的無國界」；更有網友分享類似經驗，表示曾在日本其他地方也看過類似的中文標語，甚至是印有台灣藝人（如豬哥亮）的照片，顯見台灣文化的「逆向輸出」有時也伴隨著尷尬的現實。

雖然目前無法確定這張標語究竟出自誰手，但這起趣聞也再次提醒國人，出國旅遊應遵守當地法規與禮儀，維護台灣旅客的良好形象，以免讓這類「親切」的標語成為另類的台灣之光。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康