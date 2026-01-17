快訊

只買1股也能拿！網友狂推「股東紀念品神名單」：CP值爆表

115學測數學A／「對考生較辛苦」補教評整體計算量大 估五標與去年相同

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

「跩個二五八萬」為何不是別的數字？內行人揭真相：真的跩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？示意圖／Ingimage

一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己無意間聽到路人聊天，對某人脫口而出一句「他真的每次都一副跩個二五八萬的臉，有夠不爽」，讓他直呼好久沒聽到這樣的說法，但也讓他相當好奇，這句話為什麼一定是二五八？難道三四七不行嗎？

貼文一出後，不少網友都歪樓笑稱「你到底在精彩五三九什麼啦？！」、「跩個三七五減租」、「站個三七步、跩個二五八萬」、「因為不管三七二十一，沒時間聽別人五四三」、「跩個七七四十九」、「你管他三七二十一、三八二十四、三九二十七」、「一四七，二五八，三六九。為什麼你要講三四七…」。

也有內行網友解釋「機率上這個牌最容易聽且最容易胡，所以叫跩個二五八萬，前中期聽真的跩。為什麼不是147或369，是因為胡牌機率會比258低一點，19一般先丟，所以28較容易胡也比較難閃」、「258萬是麻將用語，聽三張，很容易胡牌」、「記得是因為這三支很好胡，聽這三支的人會表情管理失控」。

胡牌 麻將

延伸閱讀

走到懷疑人生！北捷「這2站」轉乘太崩潰 通勤族怨：像下18層地獄

出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

過年想支持國旅…他看到房價就關網頁：住2晚已能買日本機票

相關新聞

「跩個二五八萬」為何不是別的數字？內行人揭真相：真的跩

一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

你出國會買伴手禮給同事嗎？一名網友分享，自己下定決心，以後出國不再買伴手禮給同事，認為既佔行李空間，又未必被珍惜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

情侶吃酒店Buffet「咬到蟑螂腳」 主廚堅稱蝦子腳…高清對比照曝光

一對情侶15日前往台南桂田酒店享用自助餐，但疑似在餐點中吃到「蟑螂腳」，第一時間向業者反映，對方卻據理力爭說「是蝦子腳，不是蟑螂腳」...

書桌、鍵盤現莫名燒痕！男抽絲剝繭「靈異事件」：兇手是化妝鏡

一名網友昨(15)日在Threads分享親身離奇經歷，表示一早發現書桌上的無線鍵盤、滑鼠與桌面出現連續燒焦痕跡，讓他與妻子當場嚇壞，第一時間懷疑是電池自燃，甚至一度聯想到靈異事件，整天心神不寧。

國旅還玩得起？阿里山賓館新房價「一晚1.5萬起跳」 網炸鍋：下一個墾丁

近年國旅住宿費用節節攀升，讓不少民眾寧可把預算花在出國旅遊。有網友分享阿里山賓館2026年最新的價目表，平日雙人房動輒1萬5000元起跳...

租屋處驚見「陌生牙套」！他直呼超毛 網友扮偵探解謎：編號可查到人

你在租屋時發生過什麼離奇且無法解釋的事嗎？一名網友發文，稱他住在租屋處一年了，某天突然發現房間地板出現一個「陌生牙套」，但他和所有親戚朋友都沒有在矯正牙齒，讓他感到非常詭異。對此，網友們紛紛當起偵探，推理陌生牙套出現的原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。