「跩個二五八萬」為何不是別的數字？內行人揭真相：真的跩

一名網友分享，近期走在路上，聽到路人說一句「真的每次都一副跩個二五八萬的臉」，雖然是好久沒聽到的死語，但也讓他好奇為什麼一定要是二五八萬？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己無意間聽到路人聊天，對某人脫口而出一句「他真的每次都一副跩個二五八萬的臉，有夠不爽」，讓他直呼好久沒聽到這樣的說法，但也讓他相當好奇，這句話為什麼一定是二五八？難道三四七不行嗎？

貼文一出後，不少網友都歪樓笑稱「你到底在精彩五三九什麼啦？！」、「跩個三七五減租」、「站個三七步、跩個二五八萬」、「因為不管三七二十一，沒時間聽別人五四三」、「跩個七七四十九」、「你管他三七二十一、三八二十四、三九二十七」、「一四七，二五八，三六九。為什麼你要講三四七…」。

也有內行網友解釋「機率上這個牌最容易聽且最容易胡，所以叫跩個二五八萬，前中期聽真的跩。為什麼不是147或369，是因為胡牌機率會比258低一點，19一般先丟，所以28較容易胡也比較難閃」、「258萬是麻將用語，聽三張，很容易胡牌」、「記得是因為這三支很好胡，聽這三支的人會表情管理失控」。