出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要
你出國會買伴手禮給同事嗎？一名網友分享，自己下定決心，以後出國不再買伴手禮給同事，認為既佔行李空間，又未必被珍惜。貼文獲網友共鳴，紛紛分享自身經驗。
這名網友在社群平台「Threads」表示，以後出國要給同事的伴手禮，直接在台灣買就好，反正也不會有人發現，直言「他們不值得佔據我珍貴的行李額度」。
貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「發現買回來的伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」、「其實真的不用買，我之前精心挑選了小禮物，結果後來同事離職，丟在桌上沒帶走」、「最近從沖繩回來，送沖繩知名餅乾給全辦公室同事，還被某中年阿姨同事酸沒創意、台灣也買的到，酸完還是拿了我的餅乾」、「我買休息站的蛋捲鐵盒被嫌棄」、「我發現在日本扛回來零食的台灣711都有，滿頭問號不知道自己在忙什麼」。
此外，也有內行網友分享，網購價格會比當地買還便宜，回應「我從首爾回來，然後在酷澎訂了韓國零食要給同事，其實比當地超市亂買還便宜」、「去了一趟韓國，回台酷澎下單伴手禮」、「我甚至有過在蝦皮上面買」。
