情侶吃酒店Buffet「咬到蟑螂腳」 主廚堅稱蝦子腳…高清對比照曝光

一對情侶15日前往台南桂田酒店享用自助餐，但疑似在餐點中吃到「蟑螂腳」，第一時間向業者反映，對方卻據理力爭說「是蝦子腳，不是蟑螂腳」，甚至將兩隻腳放在一起做比較，讓他們氣炸「真的是把我們當瞎子欸」。

網友 @lexi1031_在Threads上爆料，與女友到台南知名酒店吃Buffet，怎料女友在餐點裡吃到異物，吐出來後發現疑似「蟑螂腳」，嚇得他們立即向服務生反映。等了一個小時，餐廳負責人才帶著廚師來向他們解釋，該異物並非蟑螂腳，而是「蝦子腳」，並將兩隻腳放在一起做比較，不斷告訴他們「這兩個長得一樣」，讓原Po怒轟「真的是把我們當瞎子欸」。

一對情侶前往台南知名酒店享用自助餐，但疑似在餐點中吃到「蟑螂腳」。圖／Threads @lexi1031_授權

而吃到異物的女友本人則表示，當下告知該班主管，沒想到來的是另名服務生，對方解釋是蝦蟹的腳，她詢問是什麼蝦蟹，又是哪一節，怎料對方一問三不知，之後等到主廚和副理來解釋，她指出該主廚「據理力爭」說異物是蝦子的腳，但顯然和拿出來對比的實物完全不符，雙方經過爭執後，副理致歉並免單，表示會將異物送檢驗，但整個處理過程仍讓她怒批「十分荒唐」。

文章曝光，網友們紛紛驚呼「15年餐飲經驗，化成灰我都認識他，是蟑螂，就沒見過哪隻蝦子腿上有毛的」、「這家餐廳不能去了，有蟑螂可以諒解，說謊真的很糟糕」。也有人開玩笑，「他對一半，蟑螂就是陸地的蝦子，蝦子就是海裡的蟑螂」、「這油亮的感覺一定是蟑螂腳，店員說是蝦子腳，那就叫他吃給你看」。

根據「ETtoday新聞雲」報導，該酒店業者回應，將進一步釐清整起事件經過，檢討與消費者間溝通過程，並會全面檢視食材來源與處理流程，未來將更嚴謹把關食品安全，避免日後再度發生類似情況。