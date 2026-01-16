書桌、鍵盤現莫名燒痕！男抽絲剝繭「靈異事件」：兇手是化妝鏡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享家中因化妝鏡擺放位置，險些發生意外的事件。 示意圖／ingimage
網友分享家中因化妝鏡擺放位置，險些發生意外的事件。 示意圖／ingimage

一名網友昨(15)日在Threads分享親身離奇經歷，表示一早發現書桌上的無線鍵盤、滑鼠與桌面出現連續燒焦痕跡，讓他與妻子當場嚇壞，第一時間懷疑是電池自燃，甚至一度聯想到靈異事件，整天心神不寧。

原PO指出，檢查後發現電池完整、裝置底部也無燃燒痕跡，排除了電池起火的可能。直到下班返家再次回到現場仔細研究，才注意到桌旁放著一面可放大的雙面化妝鏡，加上窗戶未拉窗簾、當天日照充足，他靈光一閃推測，可能是「陽光透過鏡子反射聚焦，導致物品過熱」。

他進一步以手電筒模擬陽光路徑，結果光線確實會集中照射在鍵盤與滑鼠位置，證實燒痕很可能是鏡面反射造成的熱灼傷。他也幽默宣布「破案」，但坦言這個結論一開始連自己都難以置信。

貼文曝光後引發大量網友討論，不少人指出，包括放大鏡、凹面鏡或水晶球等物品，在特定角度下確實會像放大鏡一樣聚焦陽光，甚至可能引發火災。有網友分享，曾因水桶、鏡子或玻璃反射導致木地板、塑膠膜、紙類燒焦的經驗，呼籲大家務必留意居家安全。

也有網友笑稱，原PO是不是「想升級鍵盤滑鼠找理由」，但多數人認同這起事件提醒大家，鏡子與透光物品應避免朝外並正對窗戶或陽光直射，以免發生意外。

