國旅還玩得起？阿里山賓館新房價「一晚1.5萬起跳」 網炸鍋：下一個墾丁

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣國旅住宿價格高昂，讓不少民眾寧可把預算花在出國旅遊。示意圖/ingimage
近年國旅住宿費用節節攀升，讓不少民眾寧可把預算花在出國旅遊。有網友分享阿里山賓館2026年最新的價目表，平日雙人房動輒1萬5000元起跳，最高等級的「首相套房」更開價3萬5000元，驚人價格曝光後，網友們立刻炸鍋，紛紛感嘆「國旅真的太貴了」。

該名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享阿里山賓館的房價，從照片中可見，基礎的貴賓雙人房平日1萬5000元、假日1萬9000元，特殊假日則要2萬1000元，而基礎的四人房平日2萬1000元、假日2萬6000元，特殊假日則要2萬8000元。其中最貴的「首相套房」平日3萬5000元、假日4萬2000元，特殊假日4萬5000元，高昂價格讓原po驚呼「差點以為是越南盾」。

文章曝光，網友們紛紛感嘆，「定價26000都能出國玩五天了，在台灣只能睡十幾個小時」、「難怪國旅都沒要旅行，這費用都能出國玩了，台灣酒店真的貴的離譜」、「國旅會崩潰不是沒原因的」、「業者若再啃旅客，是否會像墾丁倒點潮」、「標準買到撞到，這種價格我寧可飛去日本或泰國玩」。

不過也有人幫忙緩頰，「認真說還好，阿里山賓館等級本來就是4以上5未滿，跟之前漢來一樣，這種等級的旅館你住不起是你的問題」、「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外，形成壟斷局面」、「實際上花得起的人還是很多的，不然也不會這樣訂價」。

