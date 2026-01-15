快訊

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷發聲曝：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

租屋處驚見「陌生牙套」！他直呼超毛 網友扮偵探解謎：編號可查到人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友住在租屋處一年了，某天突然發現房間地板出現一個「陌生牙套」。 示意圖／ingimage
一名網友住在租屋處一年了，某天突然發現房間地板出現一個「陌生牙套」。 示意圖／ingimage

你在租屋時發生過什麼離奇且無法解釋的事嗎？一名網友發文，稱他住在目前的租屋處一年了，某天突然發現房間地板出現一個「陌生牙套」，但他和所有親戚朋友都沒有在矯正牙齒，讓他感到非常詭異。對此，網友們紛紛當起偵探，推理陌生牙套出現的原因。

一名網友在Threads發文，表示近期看到一位網友分享突然出現在房間的耳環的故事，他自己則有更詭異的經歷。原PO分享，某天赫然發現自己租屋處地板正中央發現一個「牙套」，到現在住了一年，仍不知道這個牙套到底是誰的。

原PO描述，他身邊所有親戚朋友都沒人在戴牙套矯正牙齒，突然出現一個陌生牙套把他嚇了一大跳，還打電話報警了，還好之後並沒發生什麼事。

此文一出，引來網友們認真地推理，多數網友認為「洗衣論」最合理，「如果閣下有用自助洗衣的習慣，或許是別人的遺留物，然後滾進你的衣服口袋在掉出來了」、「對方洗衣服放在口袋沒拿出來，然後因為透明掉在裡面也沒注意到，你也沒注意到放進去洗，又夾著出來」。

也有網友指出每個牙套都有編號，可以去詢問看看，「上面有編號，可以去牙醫查查看」、「每個牙套都有編號，可以去問隱適美」、「牙套編號可以查到是誰」。

更有網友提出其他猜想，諸如不小心黏到、有人住隔層、上一個房客掉的等等，「如果是牙套的話，有可能是口水黏著毛毛的衣服跟著回家了，可能在餐廳或任何地方黏到，到家後甩一甩剛好掉了」、「是不是有人住在你天花板隔層」、「有可能是上一個房客掉的，因為我掉一個過，到現在還沒找到」、「口水有味道，老鼠咬來的」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

租屋

延伸閱讀

花1萬6找「整理師」卻請到聊天團？她崩潰自認盤子 網點出關鍵問題

路易莎聊天被K書男怒嗆「可以小聲點嗎？」 雄女神回一句27萬人狂讚

出國要小心！「1款」泰國熱門零食帶回國恐荷包大失血 最高罰百萬

出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

相關新聞

租屋處驚見「陌生牙套」！他直呼超毛 網友扮偵探解謎：編號可查到人

你在租屋時發生過什麼離奇且無法解釋的事嗎？一名網友發文，稱他住在租屋處一年了，某天突然發現房間地板出現一個「陌生牙套」，但他和所有親戚朋友都沒有在矯正牙齒，讓他感到非常詭異。對此，網友們紛紛當起偵探，推理陌生牙套出現的原因。

欺負矮子？她怨ATM人臉辨識「掃不到」 一票苦主：領錢要帶凳子

為針對詐騙集團車手於ATM提領贓款，部分銀行開始導入臉部遮蔽辨識技術。一名女網友發文，稱近期去7-11領錢時，發現ATM需要人臉識別，但她的身高才147公分，根本掃不到，忍不住直言：「ATM在欺負矮子」。對此，網友們也認為此設計對身高矮的人不友善，應盡快改善。

出國要小心！「1款」泰國熱門零食帶回國恐荷包大失血 最高罰百萬

寒假旅遊旺季到來，不少民眾出國掃貨伴手禮，一不小心恐踩紅線。一名女網友近日分享自身經驗，從泰國返台時才驚覺行李中的「雞皮餅乾」屬於禁止攜帶入境品項，所幸在入境前主動前往防疫檢疫櫃台通報，才避免被開罰，並提醒即將出國的旅客務必事先確認相關規定，否則恐面臨高額罰鍰。

路易莎聊天被K書男怒嗆「可以小聲點嗎？」 雄女神回一句27萬人狂讚

不少民眾習慣攜帶課本、筆電到咖啡廳讀書或工作。近日有網友分享自身經歷，指出在連鎖咖啡廳路易莎用餐時，目睹一名男子因不滿隔壁桌女子聊天...

軍中地獄料理大盤點！防彈豬排、螢光咖哩…網友狂吐槽「吃到牙崩掉」

對許多人而言，軍中生活最令人印象深刻的不只是操課與體能訓練，還有每日的伙食。近期有一名網友在Threads上發文，討論當兵時「難以下嚥」的餐點，引起退伍及現役弟兄廣泛共鳴。

出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

農曆過年即將到來，現在也是不少公司舉辦尾牙的時候。不過日前有位網友突然發現，在尾牙名單上，總經理桌竟然有2位董事的稱謂是「小朋友」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。