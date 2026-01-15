租屋處驚見「陌生牙套」！他直呼超毛 網友扮偵探解謎：編號可查到人

你在租屋時發生過什麼離奇且無法解釋的事嗎？一名網友發文，稱他住在目前的租屋處一年了，某天突然發現房間地板出現一個「陌生牙套」，但他和所有親戚朋友都沒有在矯正牙齒，讓他感到非常詭異。對此，網友們紛紛當起偵探，推理陌生牙套出現的原因。

一名網友在Threads發文，表示近期看到一位網友分享突然出現在房間的耳環的故事，他自己則有更詭異的經歷。原PO分享，某天赫然發現自己租屋處地板正中央發現一個「牙套」，到現在住了一年，仍不知道這個牙套到底是誰的。

原PO描述，他身邊所有親戚朋友都沒人在戴牙套矯正牙齒，突然出現一個陌生牙套把他嚇了一大跳，還打電話報警了，還好之後並沒發生什麼事。

此文一出，引來網友們認真地推理，多數網友認為「洗衣論」最合理，「如果閣下有用自助洗衣的習慣，或許是別人的遺留物，然後滾進你的衣服口袋在掉出來了」、「對方洗衣服放在口袋沒拿出來，然後因為透明掉在裡面也沒注意到，你也沒注意到放進去洗，又夾著出來」。

也有網友指出每個牙套都有編號，可以去詢問看看，「上面有編號，可以去牙醫查查看」、「每個牙套都有編號，可以去問隱適美」、「牙套編號可以查到是誰」。

更有網友提出其他猜想，諸如不小心黏到、有人住隔層、上一個房客掉的等等，「如果是牙套的話，有可能是口水黏著毛毛的衣服跟著回家了，可能在餐廳或任何地方黏到，到家後甩一甩剛好掉了」、「是不是有人住在你天花板隔層」、「有可能是上一個房客掉的，因為我掉一個過，到現在還沒找到」、「口水有味道，老鼠咬來的」。