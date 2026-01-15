快訊

欺負矮子？她怨ATM人臉辨識「掃不到」 一票苦主：領錢要帶凳子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近期去7-11領錢時發現ATM需要臉部識別，但她的身高根本掃不到。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照
為針對詐騙集團車手於ATM提領贓款，部分銀行開始導入臉部遮蔽辨識技術。一名女網友發文，近期去7-11領錢時，發現ATM需要人臉識別，但她的身高才147公分，根本掃不到，忍不住抱怨「ATM在欺負矮子」。對此，網友們也認為此設計對身高矮的人不友善，應盡快改善。

金管會於日前宣布，中信、國泰、永豐、兆豐和一銀加入臉部辨識ATM的試辦行列，目前用鼓勵方式由銀行自行決定作法，以警示為主，暫時不會拒絕提領，相關細節正在研議中。

一名女網友在Threads發文，表示近日她要去7-11領錢買晚餐，靠近ATM時才發現需要人臉識別，但她的身高僅147公分，無論怎麼嘗試都掃不到，螢幕中一直出現「請暫時移開遮住臉部的物品，即可繼續交易」的文字，讓她不禁直呼ATM是在欺負身高矮的人，連她的女兒都說：「媽媽，妳要再長高一點才能來領。」

原PO描述，當下她沒帶帽子、沒戴口罩，無論是正常站、站遠、抬頭都嘗試過了，最後她站超近還把腳整個踮起來，到150公分到154公分左右才終於掃過，無奈感嘆臉部遮蔽辨識技術讓她非常困擾。

此文一出，多數網友也認為識別系統應盡快改善，「真覺得這種設計不僅對矮的人不友善，而且坐輪椅的人怎麼辦」、「跟我一樣困擾」、「我去領錢都直接穿增高鞋，真的辛苦我們147的女孩們」、「這對矮子是一大困擾，跟自動門感應不到一樣」、「我想這個問題很大，應該盡快改善」。

更有網友開玩笑地指出以後領錢要帶板凳，「以後領錢要隨身帶小凳子了」、「可以借超商的梯椅，哈哈哈」、「可能要跟便利商店借椅子站上去了」、「可以跟7-11借小板凳」、「還好我不常用這間，不然可能要帶板凳去領錢」。

