出國要小心！「1款」泰國熱門零食帶回國恐荷包大失血 最高罰百萬

寒假旅遊旺季到來，不少民眾出國掃貨伴手禮，一不小心恐踩紅線。一名女網友近日分享自身經驗，從泰國返台時才驚覺行李中的「雞皮餅乾」屬於禁止攜帶入境品項，所幸在入境前主動前往防疫檢疫櫃台通報，才避免被開罰，並提醒即將出國的旅客務必事先確認相關規定，否則恐面臨高額罰鍰。

該名網友在Threads發文提醒，自己在泰國便利商店購買了四包雞皮餅乾，返台通關前仔細查看禁止攜帶清單時才發現問題，且同班機旅客也有不少人帶了類似產品，眾人趕緊一同前往檢疫櫃台說明情況。貼文曝光後引發熱議，不少過來人分享相同經驗，直言這款雞皮零食在當地相當熱門，甚至有人直到登機前才發現不能帶回國，只好當場吃完或分送他人。

對此，動植物防疫檢疫署也曾在臉書說明，除豬肉製品外，凡是含有禽畜肉類成分的產品，包括雞、鴨、鵝等相關加工食品，同樣屬於管制物品，常見違規品項還包括犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋及含肉餐點等。若未依規定攜帶入境，初犯可罰新台幣三萬元，再犯最高可罰至百萬元。

防檢署強調，民眾返國時若不確定攜帶物品是否符合規定，應主動前往動植物檢疫櫃台申報，只要配合檢疫與後續處理，即可免於受罰。此外，也建議出國前可加入防檢署官方LINE帳號，透過關鍵字查詢快速了解各類物品的入境規範，在開心旅遊之餘，也一同守護國內農業與防疫安全。