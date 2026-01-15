快訊

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

週刊文春：統一教會稱高市當總裁是「天意」！3200頁黑檔揭自民黨內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

出國要小心！「1款」泰國熱門零食帶回國恐荷包大失血 最高罰百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾出國掃貨伴手禮，一不小心恐踩紅線。聯合報系資料照
不少民眾出國掃貨伴手禮，一不小心恐踩紅線。聯合報系資料照

寒假旅遊旺季到來，不少民眾出國掃貨伴手禮，一不小心恐踩紅線。一名女網友近日分享自身經驗，從泰國返台時才驚覺行李中的「雞皮餅乾」屬於禁止攜帶入境品項，所幸在入境前主動前往防疫檢疫櫃台通報，才避免被開罰，並提醒即將出國的旅客務必事先確認相關規定，否則恐面臨高額罰鍰。

該名網友在Threads發文提醒，自己在泰國便利商店購買了四包雞皮餅乾，返台通關前仔細查看禁止攜帶清單時才發現問題，且同班機旅客也有不少人帶了類似產品，眾人趕緊一同前往檢疫櫃台說明情況。貼文曝光後引發熱議，不少過來人分享相同經驗，直言這款雞皮零食在當地相當熱門，甚至有人直到登機前才發現不能帶回國，只好當場吃完或分送他人。

對此，動植物防疫檢疫署也曾在臉書說明，除豬肉製品外，凡是含有禽畜肉類成分的產品，包括雞、鴨、鵝等相關加工食品，同樣屬於管制物品，常見違規品項還包括犬貓食品、炸雞皮、糖心蛋及含肉餐點等。若未依規定攜帶入境，初犯可罰新台幣三萬元，再犯最高可罰至百萬元。

防檢署強調，民眾返國時若不確定攜帶物品是否符合規定，應主動前往動植物檢疫櫃台申報，只要配合檢疫與後續處理，即可免於受罰。此外，也建議出國前可加入防檢署官方LINE帳號，透過關鍵字查詢快速了解各類物品的入境規範，在開心旅遊之餘，也一同守護國內農業與防疫安全。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

出國旅遊

延伸閱讀

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

出國回台行李要注意！這6大物品誤帶恐遭罰

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

果醬、果乾能不能帶回台灣？防檢署一次解答 搞錯一點恐當場丟棄

相關新聞

出國要小心！「1款」泰國熱門零食帶回國恐荷包大失血 最高罰百萬

寒假旅遊旺季到來，不少民眾出國掃貨伴手禮，一不小心恐踩紅線。一名女網友近日分享自身經驗，從泰國返台時才驚覺行李中的「雞皮餅乾」屬於禁止攜帶入境品項，所幸在入境前主動前往防疫檢疫櫃台通報，才避免被開罰，並提醒即將出國的旅客務必事先確認相關規定，否則恐面臨高額罰鍰。

路易莎聊天被K書男怒嗆「可以小聲點嗎？」 雄女神回一句27萬人狂讚

不少民眾習慣攜帶課本、筆電到咖啡廳讀書或工作。近日有網友分享自身經歷，指出在連鎖咖啡廳路易莎用餐時，目睹一名男子因不滿隔壁桌女子聊天...

軍中地獄料理大盤點！防彈豬排、螢光咖哩…網友狂吐槽「吃到牙崩掉」

對許多人而言，軍中生活最令人印象深刻的不只是操課與體能訓練，還有每日的伙食。近期有一名網友在Threads上發文，討論當兵時「難以下嚥」的餐點，引起退伍及現役弟兄廣泛共鳴。

出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

農曆過年即將到來，現在也是不少公司舉辦尾牙的時候。不過日前有位網友突然發現，在尾牙名單上，總經理桌竟然有2位董事的稱謂是「小朋友」...

花1萬6找「整理師」卻請到聊天團？她崩潰自認盤子 網點出關鍵問題

搬家之後，如何把新家整理成舒適又好住的模樣，是不少家庭共同面對的難題。近日就有一名女網友在Dcard分享自身經驗，表示入住新透天厝一年後，決定花錢請「整理師」到府協助，沒想到最後付了1萬6千元，成果卻讓她相當傻眼，直呼自己像是「盤子」，也意外掀起網友對整理師CP值與必要性的熱烈討論。

不用錢的快樂！頂呱呱一熱門商品竟0元 網笑翻：應該「永久缺貨」

餐飲服務業員工時常被外界放大檢視服務態度，甚至被要求「一定要有笑容」，近日就有網友在社群平台Threads分享有趣發現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。