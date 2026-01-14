路易莎聊天被K書男怒嗆「可以小聲點嗎？」 雄女神回一句27萬人狂讚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享自身經歷，指出在連鎖咖啡廳路易莎用餐時，目睹一名男子因不滿隔壁桌女子聊天音量，出聲要求對方小聲一些，未料卻遭對方自稱「雄女」身分回擊，相關情節曝光後迅速引發熱議。咖啡廳讀書示意圖／記者陳正興攝影

不少民眾習慣攜帶課本、筆電到咖啡廳讀書或工作。近日有網友分享自身經歷，指出在連鎖咖啡廳路易莎用餐時，目睹一名男子因不滿隔壁桌女子聊天音量，出聲要求對方小聲一些，未料卻遭對方自稱「雄女」身分回擊，相關情節曝光後迅速引發熱議，大批網友湧入留言區力挺，直呼「傷害性不大，但侮辱性極強」。

該名網友進一步說明，事件發生於近日，當時他在Threads上分享所見情況，指出自己在路易莎咖啡廳內目睹兩名女子以一般音量交談，卻遭隔壁桌男子出聲制止，對方表示「哈囉同學，你們可以小聲點嗎？很多人在唸書」，未料其中一名女子當場回應，強調「路易莎並非只能唸書的地方」。隨後男子似乎略顯惱羞，反諷回應「我沒差啊，我繼續唸書，妳們加油」，未料女子隨即冷冷補上一句「我們雄女的，還是你先加油吧」！

事件曝光後隨即在網路上引發熱烈討論，不少網友一面倒聲援該名女生，直言咖啡廳本就屬於公共與社交空間，「這一局，雄女完勝」、「在咖啡廳唸書本來沒問題，但要求他人保持安靜就有問題」、「雄女真的好嗆，超喜歡」、「傷害性不大，卻侮辱性極強」、「在咖啡廳唸書沒問題，要別人安靜就是問題」。

不過，也有人認為咖啡廳不是用來讀書的最佳地點，「我其實也有點不太能理解為什麼現在一堆人好常在咖啡廳裡唸書」、「其實一直不懂為什麼在家或在圖書館讀不下去，反而在咖啡廳、速食店就讀得下去」、「咖啡館讀書到底是什麼時後帶起來的風氣」、「從小到大一直覺得在咖啡廳讀教科書真的很奇妙」、「去咖啡聽讀書就是在騙自己我很努力」、「老實說咖啡店本來就不是拿來唸書的地方」。

此外，也有網友分享相似經歷，透露自己曾與同業在星巴克洽談公事時，遭到在場學生不滿反映，當下他指著桌上已多次加點的餐點，反問店員「如果你是老闆，會比較希望哪一種客人，是我們這樣持續消費的，還是只點一杯咖啡就坐上一整天？」隨後店員也出面說明，強調無論身分為何，所有顧客皆享有在店內正常交談的權利。

