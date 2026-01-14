路易莎聊天被K書男怒嗆「可以小聲點嗎？」 雄女神回一句27萬人狂讚

搬家之後，如何把新家整理成舒適又好住的模樣，是不少家庭共同面對的難題。近日就有一名女網友在Dcard分享自身經驗，表示入住新透天厝一年後，決定花錢請「整理師」到府協助，沒想到最後付了1萬6千元，成果卻讓她相當傻眼，直呼自己像是「盤子」，也意外掀起網友對整理師CP值與必要性的熱烈討論。

2026-01-14 17:55