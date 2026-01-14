軍中地獄料理大盤點！防彈豬排、螢光咖哩…網友狂吐槽「吃到牙崩掉」

對許多人而言，軍中生活最令人印象深刻的不只是操課與體能訓練，還有每日的伙食。近期有一名網友在Threads上發文，討論當兵時「難以下嚥」的餐點，引起退伍及現役弟兄廣泛共鳴。貼文中原PO回顧了自己心中的「地獄料理」前三名，讓不少曾經在營區用餐的網友回想起那些讓味蕾「充滿挑戰」的回憶。

原PO提到的三道經典噩夢料理分別是「防彈紙板豬排」、「螢光咖哩」以及「濕到靠北白米飯」。他形容，紙板豬排「不能說他是豬排，但他一定防彈」，螢光咖哩則是國小吃過幾次就不想再碰，竟然在當兵後連續吃了四個月；至於白米飯，看似濕黏，米心卻硬如鋼盔，讓人難以下嚥。貼文一出立刻引來大量網友回應，紛紛分享自己的軍中伙食故事。

留言區也成了「地獄菜單」回憶錄，有人分享夏天在營區用餐時端上「高麗菜與紅蘿蔔絲混辣椒」的組合，原本以為是開胃泡菜，結果竟是酸掉的炒高麗菜，讓當天廁所差點「炸開」。還有人提到水煮乾柴鴨胸、沒煮爛的豬腳、洗手甜湯，甚至分享「我們班有人吃豬排吃到牙齒崩掉」，讓許多網友直呼「再說都是淚」。

也有人描述，新訓時早餐炒蛋總是燒焦，番茄醬都被當作一道菜，米飯還煮到像麻吉一樣黏。其中也不乏各種古怪配菜，包括無肉八角拌飯汁、油炸花生套餐、泥土口味高麗菜等等，都得硬吞下去，否則操課會沒體力。甚至連長官都坦承：「這些菜確實只能提供你們維持生命體徵，其他別想太多了。」讓不少退伍弟兄感嘆，軍中伙食的奇葩程度堪比「生存訓練」，至今想起仍讓人哭笑不得。