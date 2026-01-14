花1萬6找「整理師」卻請到聊天團？她崩潰自認盤子 網點出關鍵問題

搬家之後，如何把新家整理成舒適又好住的模樣，是不少家庭共同面對的難題。近日就有一名女網友在Dcard分享自身經驗，表示入住新透天厝一年後，決定花錢請「整理師」到府協助，沒想到最後付了1萬6千元，成果卻讓她相當傻眼，直呼自己像是「盤子」，也意外掀起網友對整理師CP值與必要性的熱烈討論。

原PO表示，當初比價多家整理師，報價大多落在相近區間，其中一間還主動到府估價，讓她覺得對方相當積極，便決定委託。整理當天共有三人到場，家中主要需要處理的為衣物收納與清潔，包含四間房、四間廁所、陽台與地下室，但實際物品並不算多，且多數空間平時就維持整潔，整理師甚至稱讚她家「很乾淨」。

然而，整理進度卻讓原PO越看越不對勁。她指出，從早上9點開始，到了中午三人似乎仍在摸索工作內容，甚至一個房間都還沒完成；下午返家後，主臥、客廳櫃子尚未整理完，清潔也不夠確實，像是廁所膠條泛黃、地下室蜘蛛網、鞋櫃灰塵等都未處理乾淨。更讓她介意的是，家人轉述整理過程中三人聊天頻繁、動作緩慢，還喝了冰箱飲料未善後，浴室配件損壞也未主動告知。

貼文曝光後，不少網友先是替原PO抱不平，直言「怎麼不當場催促」、「我不可能付錢讓人聊天」，也有人質疑「這世道連整理都變成專業的『師』」、「清潔員掛個師就讓人多付費」，甚至有人要求原PO公開店家名稱以便避雷。不過在一片謾罵聲中，也有部分網友冷靜指出問題核心，認為原PO對「整理」的期待，其實更接近「清潔」。

有網友解釋，整理師並非單純負責打掃，而是協助客戶整理居家或商業空間，工作重點在於物品分類、篩選、動線規劃與收納配置，需與屋主反覆溝通生活習慣，因此收費相對較高；若需求只是刷洗廁所、除塵與清潔環境，找「清潔人員」反而更符合期待。也有人直言：「整理和清潔本來就是兩件不同的事，整理師是需要你在現場，跟你一起討論並教學收納方式。」這起事件也讓不少人重新思考，在掏錢之前，是否真的釐清了自己最需要的是哪一種服務。