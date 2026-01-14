不用錢的快樂！頂呱呱一熱門商品竟0元 網笑翻：應該「永久缺貨」

餐飲服務業員工時常被外界放大檢視服務態度，甚至被要求「一定要有笑容」，近日就有網友在社群平台Threads分享有趣發現，引發熱烈討論。原PO在貼文中曬出台灣連鎖炸雞品牌「頂呱呱」菜單，竟出現一項商品「微笑」，而且標價還是0元，意外掀起網友對服務互動的關注。

原PO指出，自己在頂呱呱的單點區，發現「微笑」被正式列為一項單點品項，不僅附上可愛笑臉圖示，價格更直接標示為0元，原PO隨後還真的向櫃檯店員點了一份「免費微笑」，並拍下過程分享。從影片中可見，店員一開始似乎未能立即理解他的點餐內容，反應略顯困惑，貼文曝光後迅速在網路上發酵，短時間內就吸引超過50萬人次瀏覽。

不少網友也在留言區分享自身經驗，有人笑說「之前也有點過」，店員愣了一下後才反應過來，最後送上一個「滿分」的大笑；也釣出自稱前員工的網友無奈回憶，高峰時段大排長龍，有情侶一路笑到點餐時，突然說要一個「0元微笑」，讓她直呼「那種狀況真的很難笑得出來」。討論熱度之高，甚至引來頂呱呱小編親自現身回覆：「好啦，呱編笑給你看。」

不少網友替店員發聲，笑稱「看起來想給你一個免費的白眼」，有人模仿點餐現場回應「不好意思缺貨」、「今天賣完了喔」，還有人認真發問「如果點三份，是三個店員一起笑，還是同一個人笑三次？」更乾脆下結論說這根本是「永久缺貨商品」。不過也有網友被成功燒到，直呼「居然有這種單點微笑，太好玩了，我也要去點餐」，讓一個0元商品意外成為話題。