快訊

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

聽新聞
0:00 / 0:00

不用錢的快樂！頂呱呱一熱門商品竟0元 網笑翻：應該「永久缺貨」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現台灣連鎖炸雞品牌「頂呱呱」菜單，單點區竟出現0元「微笑」。圖為頂呱呱忠孝旗艦店。取自頂呱呱官網
有網友發現台灣連鎖炸雞品牌「頂呱呱」菜單，單點區竟出現0元「微笑」。圖為頂呱呱忠孝旗艦店。取自頂呱呱官網

餐飲服務業員工時常被外界放大檢視服務態度，甚至被要求「一定要有笑容」，近日就有網友在社群平台Threads分享有趣發現，引發熱烈討論。原PO在貼文中曬出台灣連鎖炸雞品牌「頂呱呱」菜單，竟出現一項商品「微笑」，而且標價還是0元，意外掀起網友對服務互動的關注。

原PO指出，自己在頂呱呱的單點區，發現「微笑」被正式列為一項單點品項，不僅附上可愛笑臉圖示，價格更直接標示為0元，原PO隨後還真的向櫃檯店員點了一份「免費微笑」，並拍下過程分享。從影片中可見，店員一開始似乎未能立即理解他的點餐內容，反應略顯困惑，貼文曝光後迅速在網路上發酵，短時間內就吸引超過50萬人次瀏覽。

不少網友也在留言區分享自身經驗，有人笑說「之前也有點過」，店員愣了一下後才反應過來，最後送上一個「滿分」的大笑；也釣出自稱前員工的網友無奈回憶，高峰時段大排長龍，有情侶一路笑到點餐時，突然說要一個「0元微笑」，讓她直呼「那種狀況真的很難笑得出來」。討論熱度之高，甚至引來頂呱呱小編親自現身回覆：「好啦，呱編笑給你看。」

不少網友替店員發聲，笑稱「看起來想給你一個免費的白眼」，有人模仿點餐現場回應「不好意思缺貨」、「今天賣完了喔」，還有人認真發問「如果點三份，是三個店員一起笑，還是同一個人笑三次？」更乾脆下結論說這根本是「永久缺貨商品」。不過也有網友被成功燒到，直呼「居然有這種單點微笑，太好玩了，我也要去點餐」，讓一個0元商品意外成為話題。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

頂呱呱 服務態度 服務業 店員

延伸閱讀

官方辦「T1 Doran vs SKT Marin」投票！40%挺多蘭遭笑：沒看過MaRin比賽

老闆太難了！客喊27顆地瓜球分5袋 釣出更瞎要求：13公斤飼料分14包

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

7-ELEVEN那魯灣門市意外爆紅！今出現1亮點 小編：到門口記得再唱1次

相關新聞

不用錢的快樂！頂呱呱一熱門商品竟0元 網笑翻：應該「永久缺貨」

餐飲服務業員工時常被外界放大檢視服務態度，甚至被要求「一定要有笑容」，近日就有網友在社群平台Threads分享有趣發現...

還在怪年輕人愛出國？ 網友列「墾丁2死穴」轟爆：是你們把它玩死

一名網友在Dcard發文，抒發對墾丁旅遊現況的不滿。指出每次看到新聞報導墾丁沒人、業者很慘都忍不住翻白眼。原PO直言，墾丁的問題不在於出國潮，而是「自己搞死自己」...

天母奇景…車庫前劃人行道「幾乎整排違規」 最高可罰1200元

台北市劃設人行道與住家車庫的停車問題再掀討論。一名網友今(14)日在臉書社團「靠北天母幫」貼出照片指出，住家車庫前方劃設人行道後，車輛仍照常停放在車庫內，但車頭或車尾明顯突出至人行道標線，讓他上網詢問：「人行道劃這樣，車子又停這樣，算違規嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

隨著陸續交屋，不少社區住戶群組開始出現大量家電、設備的團購資訊，從冷氣、熱水器到大型家電全都有。不過，有網友實際比價後發現，部分團購價格未必比自行購買來得划算，價差甚至相當明顯，引起不少熱烈討論。

走到懷疑人生！北捷「這2站」轉乘太崩潰 通勤族怨：像下18層地獄

台北捷運路網相當綿密，其密度高且覆蓋範圍廣，是學生與上班族日常通勤的重要交通工具。不過日前卻有網友在Threads發文，直言部分捷運站轉乘動線設計相當不方便，怒批「到底誰建造了南京復興跟景安這兩站？」貼文曝光後引發熱烈討論，大批通勤族紛紛現身說法，點名多個走到懷疑人生的捷運站。

手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

台灣交通亂象橫生為人詬病，雖然政府努力解決行人地獄且有成效，但目前仍有許多可以改善之處。一名旅居高雄的希臘正妹發文抱怨，她提到高雄的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。