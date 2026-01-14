快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三澤瑞夫

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友驚訝發現，尾牙名單的董事有2位稱謂為「小朋友」，讓他感嘆對方出生即巔峰。示意圖／ingimage
一名網友驚訝發現，尾牙名單的董事有2位稱謂為「小朋友」，讓他感嘆對方出生即巔峰。示意圖／ingimage

農曆過年即將到來，現在也是不少公司舉辦尾牙的時候。不過日前有位網友突然發現，在尾牙名單上，總經理桌竟然有2位董事的稱謂是「小朋友」，不是先生或小姐，讓他傻眼直呼「出生即巔峰，人生的分水嶺是羊水」。

一名網友昨（13）日在Threads發文表示，他上班的時候發現公司有提供尾牙名單，上面共有8位董事，但稱謂除了經理、監察、董事、先生跟小姐以外，居然還出現了2位「小朋友」，讓他感嘆有些人一出生就是巔峰，心態炸裂直呼「有什麼經典名言能笑嗎？不笑我看這個班是上不下去了，我先來『人生的分水嶺，是羊水』」。

文章曝光後，許多網友直呼「學會投資沒有用，學會投胎才有用」、「胎盤就是基本盤」、「孩子年紀還這麼小，就這麼懂事（董事）了啊！」、「不要當懂事的小孩，要就當董事的小孩」、「我已經從起跑線就輸了」。

但也有網友解答「這就是董事帶自己的孩子來吃尾牙啊，除非有獨立的親友桌，不然不掛在董事名下，要掛在哪？」而桃園市政府經發局曾指出，根據公司法第108、192、216條規定，有限公司董事及股份有限公司董事、監察人應為有行為能力之人，而未成年人依照年齡可被細分為無行為能力及限制行為能力兩種，所以未成年人不得擔任公司董事或負責人。

尾牙 小孩

延伸閱讀

天母奇景…車庫前劃人行道「幾乎整排違規」 最高可罰1200元

蔣萬安拋「台北無菸城」被讚有guts！支持者點出成敗關鍵：難度不低

川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

101鬼塚虎專櫃歧視移工非罕見？律師曝翻轉店員「魔法」：有能力玩你

相關新聞

出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

農曆過年即將到來，現在也是不少公司舉辦尾牙的時候。不過日前有位網友突然發現，在尾牙名單上，總經理桌竟然有2位董事的稱謂是「小朋友」...

花1萬6找「整理師」卻請到聊天團？她崩潰自認盤子 網點出關鍵問題

搬家之後，如何把新家整理成舒適又好住的模樣，是不少家庭共同面對的難題。近日就有一名女網友在Dcard分享自身經驗，表示入住新透天厝一年後，決定花錢請「整理師」到府協助，沒想到最後付了1萬6千元，成果卻讓她相當傻眼，直呼自己像是「盤子」，也意外掀起網友對整理師CP值與必要性的熱烈討論。

不用錢的快樂！頂呱呱一熱門商品竟0元 網笑翻：應該「永久缺貨」

餐飲服務業員工時常被外界放大檢視服務態度，甚至被要求「一定要有笑容」，近日就有網友在社群平台Threads分享有趣發現...

還在怪年輕人愛出國？ 網友列「墾丁2死穴」轟爆：是你們把它玩死

一名網友在Dcard發文，抒發對墾丁旅遊現況的不滿。指出每次看到新聞報導墾丁沒人、業者很慘都忍不住翻白眼。原PO直言，墾丁的問題不在於出國潮，而是「自己搞死自己」...

天母奇景…車庫前劃人行道「幾乎整排違規」 最高可罰1200元

台北市劃設人行道與住家車庫的停車問題再掀討論。一名網友今(14)日在臉書社團「靠北天母幫」貼出照片指出，住家車庫前方劃設人行道後，車輛仍照常停放在車庫內，但車頭或車尾明顯突出至人行道標線，讓他上網詢問：「人行道劃這樣，車子又停這樣，算違規嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

隨著陸續交屋，不少社區住戶群組開始出現大量家電、設備的團購資訊，從冷氣、熱水器到大型家電全都有。不過，有網友實際比價後發現，部分團購價格未必比自行購買來得划算，價差甚至相當明顯，引起不少熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。