出生即巔峰？他尾牙名單驚見2董事稱謂「小朋友」 網：學會投胎才有用

農曆過年即將到來，現在也是不少公司舉辦尾牙的時候。不過日前有位網友突然發現，在尾牙名單上，總經理桌竟然有2位董事的稱謂是「小朋友」，不是先生或小姐，讓他傻眼直呼「出生即巔峰，人生的分水嶺是羊水」。

一名網友昨（13）日在Threads發文表示，他上班的時候發現公司有提供尾牙名單，上面共有8位董事，但稱謂除了經理、監察、董事、先生跟小姐以外，居然還出現了2位「小朋友」，讓他感嘆有些人一出生就是巔峰，心態炸裂直呼「有什麼經典名言能笑嗎？不笑我看這個班是上不下去了，我先來『人生的分水嶺，是羊水』」。

文章曝光後，許多網友直呼「學會投資沒有用，學會投胎才有用」、「胎盤就是基本盤」、「孩子年紀還這麼小，就這麼懂事（董事）了啊！」、「不要當懂事的小孩，要就當董事的小孩」、「我已經從起跑線就輸了」。

但也有網友解答「這就是董事帶自己的孩子來吃尾牙啊，除非有獨立的親友桌，不然不掛在董事名下，要掛在哪？」而桃園市政府經發局曾指出，根據公司法第108、192、216條規定，有限公司董事及股份有限公司董事、監察人應為有行為能力之人，而未成年人依照年齡可被細分為無行為能力及限制行為能力兩種，所以未成年人不得擔任公司董事或負責人。