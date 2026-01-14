跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

隨著陸續交屋，不少社區住戶群組開始出現大量家電、設備的團購資訊，從冷氣、熱水器到大型家電全都有。不過，有網友實際比價後發現，部分團購價格未必比自行購買來得划算，價差甚至相當明顯，引起不少熱烈討論。

一名網友在PTT「售屋板」發文，他最近快交屋，看到大樓住戶群瘋狂貼各種團購優惠，但實際去查團體價格，不管是冷氣、熱水器、冰箱…等等，都沒比自己找的便宜，價差也很明顯，於是好奇，「大家會跟住戶群的團購嗎？」

網友紛紛表示，「除非比較便宜，不然不會」、「裝潢還有，家電不會」、「適合就跟，各取所需」、「團購吃的就算了，團購家電裝潢那種，貪小便宜通常不會有好下場」、「不會，社區群組每次召集團購只是刷存在感，根本沒便宜」、「冷氣那種我都找附近水電師傅」。

有網友則認為，若是食材、農產品會跟團，「社區媽媽那種可以跟」、「我懶得比價就跟團購」、「買菜團購會」、「團購有時候會有地方特產，平時買不到的東西就可以跟一下啊」、「只有社區網路可以，其餘只是幫鄰居買單他的部分，入住後的農作物或生活消耗用品，就看看是否要試試」。

有經驗的網友分析，低單價的熱水器/烤漆玻璃真的有比較便宜，冷氣一定要多比價，社區住戶超過500戶，當時大部分的住戶都跟團購買冷氣，「原本我也想偷懶不想『貨比三家』，但冷氣金額大，我不想事後後悔，才比第一家就發現團購還比較貴」。另外，窗簾這種客製化、型號不明確、選擇眼花撩亂的，「團購也不會便宜，要便宜就要找沒有店面的廠商」。