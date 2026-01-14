快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

隨著陸續交屋，不少社區住戶群組開始出現大量家電、設備的團購資訊，從冷氣、熱水器到大型家電全都有。不過，有網友實際比價後發現，部分團購價格未必比自行購買來得划算，價差甚至相當明顯，引起不少熱烈討論。

一名網友在PTT「售屋板」發文，他最近快交屋，看到大樓住戶群瘋狂貼各種團購優惠，但實際去查團體價格，不管是冷氣、熱水器、冰箱…等等，都沒比自己找的便宜，價差也很明顯，於是好奇，「大家會跟住戶群的團購嗎？」

網友紛紛表示，「除非比較便宜，不然不會」、「裝潢還有，家電不會」、「適合就跟，各取所需」、「團購吃的就算了，團購家電裝潢那種，貪小便宜通常不會有好下場」、「不會，社區群組每次召集團購只是刷存在感，根本沒便宜」、「冷氣那種我都找附近水電師傅」。

有網友則認為，若是食材、農產品會跟團，「社區媽媽那種可以跟」、「我懶得比價就跟團購」、「買菜團購會」、「團購有時候會有地方特產，平時買不到的東西就可以跟一下啊」、「只有社區網路可以，其餘只是幫鄰居買單他的部分，入住後的農作物或生活消耗用品，就看看是否要試試」。

有經驗的網友分析，低單價的熱水器/烤漆玻璃真的有比較便宜，冷氣一定要多比價，社區住戶超過500戶，當時大部分的住戶都跟團購買冷氣，「原本我也想偷懶不想『貨比三家』，但冷氣金額大，我不想事後後悔，才比第一家就發現團購還比較貴」。另外，窗簾這種客製化、型號不明確、選擇眼花撩亂的，「團購也不會便宜，要便宜就要找沒有店面的廠商」。

買房 團購 家電 裝潢費 冷氣 住戶

延伸閱讀

他怨「竹北不值得開一間鼎泰豐嗎？」 桃園、台南人嗆：憑什麼

住飯店吃零食被收7000多元！ 他震驚：歐洲飯店沒寫價目表

獨立、願分擔責任…窮養的孩子更孝順？網全搖頭：別簡化教養

手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

相關新聞

跟嗎？社區住戶群組狂推家電團購 過來人勸別衝動：價差很明顯

隨著陸續交屋，不少社區住戶群組開始出現大量家電、設備的團購資訊，從冷氣、熱水器到大型家電全都有。不過，有網友實際比價後發現，部分團購價格未必比自行購買來得划算，價差甚至相當明顯，引起不少熱烈討論。

走到懷疑人生！北捷「這2站」轉乘太崩潰 通勤族怨：像下18層地獄

台北捷運路網相當綿密，其密度高且覆蓋範圍廣，是學生與上班族日常通勤的重要交通工具。不過日前卻有網友在Threads發文，直言部分捷運站轉乘動線設計相當不方便，怒批「到底誰建造了南京復興跟景安這兩站？」貼文曝光後引發熱烈討論，大批通勤族紛紛現身說法，點名多個走到懷疑人生的捷運站。

手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

台灣交通亂象橫生為人詬病，雖然政府努力解決行人地獄且有成效，但目前仍有許多可以改善之處。一名旅居高雄的希臘正妹發文抱怨，她提到高雄的...

住飯店吃零食被收7000多元！ 他震驚：歐洲飯店沒寫價目表

很多飯店會在房間提供茶包、零食，讓旅客享用，但可能並非全部免費招待。日前有位網友表示，他到巴黎旅遊，入住飯店時，發現客房有提供零食、堅果，他檢查了很多次飯店，確認房間內都沒有標價，因此認為這些零食不用錢，就全部吃完了。沒想到退房時，卻被多收了將近200歐元（大約新台幣7379元），讓他驚訝「歐洲飯店都沒有標示嗎？這真的合法嗎？」

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

墾丁觀光近年走下坡，近日就有網友在Dcard發文詢問：「為什麼墾丁店家寧願倒也不降價」，點出墾丁觀光人潮銳減卻仍高價不下的現象，掀起網友熱議。

過年想支持國旅…他看到房價就關網頁：住2晚已能買日本機票

農曆年節將近，不少民眾開始規劃假期行程，但近日就有網友在Dcard發文感嘆，原本想趁過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。