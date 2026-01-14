走到懷疑人生！北捷「這2站」轉乘太崩潰 通勤族怨：像下18層地獄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運路網相當綿密，其密度高且覆蓋範圍廣，是學生與上班族日常通勤的重要交通工具。 聯合報系資料照片／記者洪子凱攝影
北捷運路網相當綿密，其密度高且覆蓋範圍廣，是學生與上班族日常通勤的重要交通工具。不過日前卻有一名YouTuber在Threads發文，直言部分捷運站轉乘動線設計相當不方便，怒批「到底誰建造了南京復興跟景安這兩站？」貼文曝光後引發熱烈討論，大批通勤族紛紛現身說法，點名多個走到懷疑人生的捷運站。

原PO表示，自己對台北捷運系統已相當熟悉，但仍無法理解南京復興站跟景安站的設計邏輯。文章一出立刻獲得大票人共鳴，有網友指出，南京復興站為松山新店線（綠線）與文湖線（棕線）交會站，但因文湖線為高架、綠線位於地下，轉乘時需上下多層樓並穿越長廊，步行距離長，戲稱「可以當日常健走訓練地點」。

網友紛紛留言，「南京復興綠線到文湖線可以走一輩子」、「我覺得只要是雙線其中一條是棕線的站，幾乎都很痛苦」、「文湖線在南京復興轉綠線像下18層地獄一樣，但有了這個交會點還是很方便啦」、「南京復興可以從8號出口出來過馬路就可以到對面木柵線了，走站內真的有夠遙遠」。

至於原PO點名的景安站，同樣也被不少通勤族認為設計不良，「景安設計真的糟透，轉乘垂直距離遠，還只能做單一出口，然後唯一出口的人行道又超窄，超窄的人行道上還有公車站」、「上禮拜睡過站，只好在景安轉乘，我發現轉乘的時間長到我有時間在裡面當觀光客，到處拍照」。

不過，也有不少網友指出北捷還有其他令人崩潰的站點，「景安（黃橘）、南京復興（綠棕）、新埔民生（黃藍）、板橋（黃藍）、臺北（機捷），五大純搞人捷運站」、「那你有從新埔走到新埔民生嗎？還要風吹雨淋，所以景安站算好的了」、「我有一次板橋要轉乘環狀線，走一走我就去逛大遠百了」、「板橋的捷運跟環狀線之間的距離，走到我懷疑人生」、「請不要忘了南港展覽館站」。

另外，也有網友分享，「土生土長台北人，住了三十幾年才搬離，從桃園機場坐機場捷運回台北，推著大行李箱、嬰兒車，要轉往淡水線，然後走著走著莫名其妙爬出來台北車站外面馬路上，到底怎麼會有這麼複雜的指標，居然可以難倒我這個以為自己是捷運通的台北人」、「是不是沒想過機場捷運，不管是北門還是北車都超遠」、「每次去北車都在走迷宮」。

台北捷運路網相當綿密,其密度高且覆蓋範圍廣,是學生與上班族日常通勤的重要交通工具。不過日前卻有網友在Threads發文,直言部分捷運站轉乘動線設計相當不方便,怒批「到底誰建造了南京復興跟景安這兩站?」貼文曝光後引發熱烈討論,大批通勤族紛紛現身說法,點名多個走到懷疑人生的捷運站。

