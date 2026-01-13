手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

台灣交通亂象橫生為人詬病，雖然政府努力解決行人地獄且有成效，但目前仍有許多可以改善之處。一名旅居高雄的希臘正妹發文抱怨，她提到高雄的自行車道充滿坑洞，讓她放在置物籃的手機、水壺全都噴飛受損，大酸「感謝史上最偉大的市長」，完美運用高雄市民稅金令人由衷佩服。

一名旅居高雄的希臘女子在Threads發文，她提到日前在高雄騎腳踏車時，無奈自行車道充斥大大小小的坑洞，震得她的水壺、手機都從腳踏車前方置物籃噴飛受損。

慘事發生後，她先是大酸「感謝史上最偉大的市長」、「優秀的基礎建設、完美運用高雄市民辛苦繳的稅金，令人由衷佩服」。而對於高雄自行車道滿是坑洞，原PO感嘆整座城市一團亂就算了，偏偏是在堪稱緊鄰美術館、最昂貴的博愛路，狠批「搞成這副德性，真的有夠丟臉」。

貼文曝光後，有網友批評「真沒看過外國人這麼囂張欸，台灣沒欠妳，妳如果這麼討厭高雄可以搬走」、「妳就騎人行道，還硬要怪東怪西」；不過也有人認同原PO，指出高雄路不平的確是問題，「一堆人護航要多可憐，高雄市就是道路爛」、「同樣住在博愛路附近，人行道的坑從十幾年前小時候就長那樣完全沒有修繕」；對於原PO遭指控騎上人行道，有網友指出高雄的外側磚道就是自行車道，地上也有腳踏車圖案。

貼文在Threads引起討論後也被轉發到PTT，對於Threads網友的唇槍舌戰，PTT鄉民紛紛感嘆，「連外國人反映路況也不行，這麼禁不起批評的嗎？」、「社會怎麼變成這麼鄉愿？」、「台灣自行車道是真的爛」。