聯合新聞網／ 綜合報導
圖為高雄市YouBike。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
圖為高雄市YouBike。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

台灣交通亂象橫生為人詬病，雖然政府努力解決行人地獄且有成效，但目前仍有許多可以改善之處。一名旅居高雄的希臘正妹發文抱怨，她提到高雄的自行車道充滿坑洞，讓她放在置物籃的手機、水壺全都噴飛受損，大酸「感謝史上最偉大的市長」，完美運用高雄市民稅金令人由衷佩服。

一名旅居高雄的希臘女子在Threads發文，她提到日前在高雄騎腳踏車時，無奈自行車道充斥大大小小的坑洞，震得她的水壺、手機都從腳踏車前方置物籃噴飛受損。

慘事發生後，她先是大酸「感謝史上最偉大的市長」、「優秀的基礎建設、完美運用高雄市民辛苦繳的稅金，令人由衷佩服」。而對於高雄自行車道滿是坑洞，原PO感嘆整座城市一團亂就算了，偏偏是在堪稱緊鄰美術館、最昂貴的博愛路，狠批「搞成這副德性，真的有夠丟臉」。

貼文曝光後，有網友批評「真沒看過外國人這麼囂張欸，台灣沒欠妳，妳如果這麼討厭高雄可以搬走」、「妳就騎人行道，還硬要怪東怪西」；不過也有人認同原PO，指出高雄路不平的確是問題，「一堆人護航要多可憐，高雄市就是道路爛」、「同樣住在博愛路附近，人行道的坑從十幾年前小時候就長那樣完全沒有修繕」；對於原PO遭指控騎上人行道，有網友指出高雄的外側磚道就是自行車道，地上也有腳踏車圖案。

貼文在Threads引起討論後也被轉發到PTT，對於Threads網友的唇槍舌戰，PTT鄉民紛紛感嘆，「連外國人反映路況也不行，這麼禁不起批評的嗎？」、「社會怎麼變成這麼鄉愿？」、「台灣自行車道是真的爛」。

相關新聞

手機、水壺全噴飛 希臘正妹揭高雄地獄級自行車道：感謝史上最偉大市長

台灣交通亂象橫生為人詬病，雖然政府努力解決行人地獄且有成效，但目前仍有許多可以改善之處。一名旅居高雄的希臘正妹發文抱怨，她提到高雄的...

住飯店吃零食被收7000多元！ 他震驚：歐洲飯店沒寫價目表

很多飯店會在房間提供茶包、零食，讓旅客享用，但可能並非全部免費招待。日前有位網友表示，他到巴黎旅遊，入住飯店時，發現客房有提供零食、堅果，他檢查了很多次飯店，確認房間內都沒有標價，因此認為這些零食不用錢，就全部吃完了。沒想到退房時，卻被多收了將近200歐元（大約新台幣7379元），讓他驚訝「歐洲飯店都沒有標示嗎？這真的合法嗎？」

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

墾丁觀光近年走下坡，近日就有網友在Dcard發文詢問：「為什麼墾丁店家寧願倒也不降價」，點出墾丁觀光人潮銳減卻仍高價不下的現象，掀起網友熱議。

過年想支持國旅…他看到房價就關網頁：住2晚已能買日本機票

農曆年節將近，不少民眾開始規劃假期行程，但近日就有網友在Dcard發文感嘆，原本想趁過...

誤信旅行社！赴俄辦「快速通關」踩紅線 台灣身分一夕消失

旅遊Podcaster「花爺」近日在社群平台分享一起真實案例，指出有台灣民眾原本規畫前往俄羅斯旅遊，卻因誤信旅行社宣稱可代辦簽證與「快速通關」，在不知情下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違反相關規定，依法註銷台灣身分。

在日本拿錯行李最慘恐「再也不能入境」 一票苦主喊：很多人亂拿

在機場的行李運輸帶中，難免會出現拿錯行李的窘境，造成雙方困擾。日前有位網友發文表示，他朋友因為拿錯行李，在日本旅遊時，被報警偷竊罪，最後賠償5萬元日幣（約台幣10015元）和解，甚至恐遭「未來禁止入境日本」。對此，曾遭錯拿行李的苦主們反應「活該，建議所有被拿錯行李的人都報警」。

