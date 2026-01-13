住飯店吃零食被收7000多元！ 他震驚：歐洲飯店沒寫價目表
很多飯店會在房間提供茶包、零食，讓旅客享用，但可能並非全部免費招待。日前有位網友表示，他到巴黎旅遊，入住飯店時，發現客房有提供零食、堅果，他檢查了很多次飯店，確認房間內都沒有標價，因此認為這些零食不用錢，就全部吃完了。沒想到退房時，卻被多收了將近200歐元（大約新台幣7379元），讓他驚訝「歐洲飯店都沒有標示嗎？這真的合法嗎？」
一名網友在Dcard發文表示，他入住法國巴黎某間飯店，因為以往用合作的信用卡訂房，都可以享受額外權益，像是餐飲、按摩服務，以及延遲退房與免費升等，因此在入住該飯店期間，原PO多次檢查房間，確認零食區沒有任何價格標示，也沒有看到需要另外付費的提醒，所以就把黑松露薯片、各種堅果等零食都當成飯店招待，全部吃完。
直到辦理退房時，原PO才在信用卡帳單上發現，房間內的零食被收了100多歐元，價格將近200歐元，讓他相當傻眼，直呼沒料到會被收那麼高的費用，因此疑惑表示「歐洲飯店普遍沒有標示嗎？這真的合法嗎？大家不要噴我沒常識」。
貼文曝光後，有網友提醒「除非飯店主動寫snack bar（點心吧）是招待，不然一律當付費比較好」、「如果你是第一次住飯店，就當學了一課，飯店沒有白吃白喝的東西」、「價目表常以小卡片形式放在冰箱內或桌上，你吃那些零食是覺得不吃白不吃嗎？」。
