過年想支持國旅…他看到房價就關網頁：住2晚已能買日本機票

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅屢遭國人詬病CP值不如出國。圖為金瓜石山城風情。 聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
農曆年節將近，不少民眾開始規劃假期行程，但近日就有網友在Dcard發文感嘆，原本想趁過年留在台灣旅遊、支持國內觀光，卻在查詢住宿價格後大受打擊，直言「看到房價直接關掉網頁」，甚至轉而研究出國機票，無奈表示「現在的台灣，是有錢人在玩的」。

原PO在文中分享，原本計畫帶家人前往宜蘭或花東走走，未料除夕至初三期間，一般民宿一晚動輒6,000至8,000元，看起來普通的商旅更是輕鬆破萬。若選擇星級飯店，短短兩晚的住宿費，幾乎已能負擔一趟飛往東京或北海道的機票，讓他不禁質疑國旅的CP值。

除了住宿價格，原PO也提到餐飲與整體旅遊體驗。在台灣觀光景點，常見的夜市小吃與老街美食價格逐年上漲，隨便吃幾樣就花費數百元；相較之下，日本拉麵或定食在匯率換算後，甚至比台灣百貨公司美食街更親民，服務品質與旅遊細節也讓他感到「沒有比較沒有傷害」。

原PO進一步指出，每逢連假，觀光業者一邊喊訂房率低迷，一邊卻難以調降房價或提升品質，讓他感嘆國旅彷彿陷入「殺雞取卵」的惡性循環。最終，他與家人決定過年不出遠門，改在年後淡季請假出國。

貼文一經發出便引來熱議，「貴就算了還沒記憶點，玩回來下個月只記得去過，玩了什麼吃了什麼，我再也想不起來」、「那些開飯店的能坑就坑，反正很多本來就不是靠經營賺錢，開飯店只是順便養地，有客人就賺一下，沒客人就跟政府喊補助」、「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去一次就不會想要第二次那種」、「上上個月去澳門免費升級套房，一晚三千多台幣～還有盥洗用品喔，台灣住房連水都要自己到外面飲水機裝」。

