墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

墾丁觀光近年走下坡，近日就有網友在Dcard發文詢問：「為什麼墾丁店家寧願倒也不降價」，點出墾丁觀光人潮銳減卻仍高價不下的現象，掀起網友熱議。

原PO在文中表示，墾丁過去一年旅遊人次高達837萬，如今卻跌至接近200萬，不少店家相繼歇業，但讓人不解的是，價格卻始終沒有明顯下調。對此，原PO分析，關鍵可能在於高昂的經營成本，包括店面租金與人事費用，即便降價也難以打平，不如直接停業止損。

此外，墾丁觀光高度仰賴夏季旺季，冬季遊客稀少，導致業者必須在短時間內賺取全年營收，因此不敢輕易調降價格。但原PO也提到，當遊客減少、店家試圖提高單價補救時，反而形成價格越高、遊客越少的惡性循環，最終導致市場崩盤。

原PO在文末提及，近期福容飯店、統一度假村陸續停業，不禁感嘆童年畢旅時熱鬧的墾丁已成回憶。相較之下，如今前往沖繩的機票與住宿價格更具吸引力。

貼文一經發出便引來熱議，「過了10幾年進步的只有價錢，其他東西原地踏步，誰想去啊？」、「一切都是貪啊，想賺錢但是不想提升產品本身的品質」、「都是一堆自私、只貪圖短利」、「就是一群貪婪的人，總想要一次就爆賺，等到沒人理他後，再自食其果」、「這是不斷抓交替衍生的結果，只有最一開始進場投資的有機會笑著離開，後面進場的房東投資成本很高」。

還有網友舉出其他讓觀光扣分的關鍵，「交通影響也很大，現在到處科技執法、區間測速，停車也很難找位子」、「墾丁附近的科技執法跟區間測速超多，而且速限不合理。開車去超容易吃罰單，乾脆不要去」、「以前最美的鵝屏公路搞到一推光電版超醜！台灣墾丁光觀沒救了」、「飯店隨地亂蓋沒有統一規劃，墾丁大街上的房子每個屋齡都比40+的我還老，完全沒有海邊旅遊勝地該有的美景」。