快訊

星宇航空發1個月年終獎金員工炸鍋 薪資平台揭真實平均年薪

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

今年1號颱風「洛鞍」可能生成 賈新興曝最新路徑、對台影響

誤信旅行社！赴俄辦「快速通關」踩紅線 台灣身分一夕消失

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有台灣民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社聲稱可代辦證件及快速通關，辦理了中國大陸一次性邊境旅遊護照，回台後台灣身分被註銷。圖／AI生成
近日有台灣民眾赴俄羅斯旅遊，誤信旅行社聲稱可代辦證件及快速通關，辦理了中國大陸一次性邊境旅遊護照，回台後台灣身分被註銷。圖／AI生成

旅遊Podcaster「花爺」近日在社群平台分享一起真實案例，指出有台灣民眾原本規畫前往俄羅斯旅遊，卻因誤信旅行社宣稱可代辦簽證與「快速通關」，在不知情下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違反相關規定，依法註銷台灣身分。

誤信旅行社代辦 旅遊卻意外觸法

花爺指出，此次案例發生在上個月 ，有民眾透過旅行社報名俄羅斯旅遊團，因行程需經中國出境，旅行社強調可協助處理所有證件事宜，包含「代辦俄羅斯簽證」與「快速通關」。沒想到，實際上被申請的是「中國一次性邊境旅遊護照」，該證件效期3個月，屬於中國核發予其「公民」使用的旅行文件，該旅遊團成員返台後即接獲移民署通知說明，遭認定違規，台灣身分因此被註銷。

移民署依法認定 通報戶政廢止戶籍

內政部移民署說明，相關案件經查證後，已依《行政程序法》通知當事人陳述意見，並依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定辦理。移民署指出，台灣地區人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國護照，包含一次性邊境旅遊護照，一經確認違規，即須通報戶籍地戶政事務所依法廢止戶籍，當事人並喪失台灣地區人民身分。

陸委會重申規定 說明身分回復機制

針對後續補救措施，陸委會表示，國人若因申領中國邊境旅遊護照而遭註銷台灣身分，欲回復身分須向陸委會提出申請，並檢具未在中國大陸設籍等相關證明文件。現行制度採許可制，申請人須符合「對台灣整體利益有助益」、「對國防、外交或社會安定具重大貢獻」或「基於人道考量」三項條件之一，經移民署及相關主管機關審查通過後，方可核准恢復戶籍。官方也再次提醒，國人規畫出國旅遊，應循正常管道自行申請目的地國家簽證，避免因一時便利誤觸法規，影響自身權益。

兩岸條例 台灣 護照 俄羅斯 網紅

相關新聞

