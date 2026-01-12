快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

在日本拿錯行李最慘恐「再也不能入境」 一票苦主喊：很多人亂拿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他朋友拿錯行李箱，不只賠錢，如果被害人不原諒，朋友恐怕終生不能入境日本。示意圖／ingimage
一名網友分享他朋友拿錯行李箱，不只賠錢，如果被害人不原諒，朋友恐怕終生不能入境日本。示意圖／ingimage

在機場的行李運輸帶中，難免會出現拿錯行李的窘境，造成雙方困擾。日前有位網友發文表示，他朋友因為拿錯行李，在日本旅遊時，被報警偷竊罪，最後賠償5萬元日幣（約台幣10015元）和解，甚至恐遭「未來禁止入境日本」。對此，曾遭錯拿行李的苦主們反應「活該，建議所有被拿錯行李的人都報警」。

一名網友在Threads發文分享，他朋友在日本機場，因為拿錯行李箱，被依偷竊罪報警，最後賠償對方5萬日幣和解，對方請日本律師的費用另計，而日本律師告知「如果被害人沒有原諒，未來你有前科，也會被日本禁止入境，這輩子再也不能去日本了」，原PO分享這件事後，引發網友熱議。

文章曝光後，許多遭錯拿的苦主回應「活該，建議所有被拿錯行李的人都這樣做」、「這種白目行為才賠5萬日幣？」、「我也是曾被拿錯過行李的受害者，只能說活該欸」、「太好了，如果禁止入境，一大堆不看吊牌的天才，最好都別去日本玩了」、「我行李也曾經被拿錯，真的是會火大，到底有多像才會拿錯？」、「我也被拿錯行李過，行李箱上面明明用了自己專屬的吊牌」、「拿錯行李根本是小偷啊」。

也有網友分享解決方法「可以用行李束帶或者行李罩，讓自己的行李特色化」、「我都把輪子上套，這樣可以在轉盤上好認很多」。而根據中華航空官網指出，他們有行李追蹤系統，可以方便旅客知道行李運送狀況。另外如果行李被人拿錯，每個提領行李區都有負責的工作人員，可以直接上前詢問，也建議旅客在旅行前，拍一張自己行李的照片，若遺失後，可拿照片給工作人員協助尋找行李。

行李箱 日本旅遊

延伸閱讀

只剩工程師有缺？政大日文高材生面試全滅 網指引3路：年薪可百萬

鐵口直斷！命理師預言「他」2026連任遇挑戰 2028登大位機會很高

注意續航！十大耗電手機App排行出爐 第一名用戶超多、GPT Threads也上榜

每次都點一樣！店家問1句話熟客從此人間蒸發 I人秒懂：有壓力

相關新聞

在日本拿錯行李最慘恐「再也不能入境」 一票苦主喊：很多人亂拿

在機場的行李運輸帶中，難免會出現拿錯行李的窘境，造成雙方困擾。日前有位網友發文表示，他朋友因為拿錯行李，在日本旅遊時，被報警偷竊罪，最後賠償5萬元日幣（約台幣10015元）和解，甚至恐遭「未來禁止入境日本」。對此，曾遭錯拿行李的苦主們反應「活該，建議所有被拿錯行李的人都報警」。

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

不少旅外台灣人分享，長期在海外生活，飲食與作息或許能慢慢適應，但某些日常小物卻始終無法被取代，一用就知道「還是台灣的最對味」。這些看似不起眼的生活用品，往往成了返台時行李箱裡最佔空間、卻也最安心的存在。

好市多4月起年費變1500元 他曝台韓價差560元網傻眼

美式賣場好市多（Costco）本月5日拋出震撼彈，宣布將於今年4月1日起調漲台灣區會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡將全面調整至1500元。消息一出引發熱議，更有旅韓網紅實測比價，發現韓國好市多年費換算台幣千元有找，兩地價差超過500元，讓不少網友驚呼：「原來台灣人這麼盤？」

自助餐店這種「魚」別夾！ 她誤食2天後括約肌慘失守：還流橘黃色的油

自助餐店的鱈魚雖然美味，但若吃起來口感怪異，小心可能吃到假鱈魚。近日一名女大生在網路上分享慘痛經驗，她在西門町一家生意興隆的自助餐店買便當，夾了一片「口感Q彈、魚皮粗糙」的鱈魚，沒想到吃完兩天後惡夢降臨，不僅無法控制地放屁，還會流出橘黃色、帶有腥臭味的油，讓她崩潰直呼自己變成了「自走噴油機」。

寒流必備不是浴缸？過來人推「1洗澡神器」：躺地板都不冷

寒流來襲，不少人都會想要泡湯。一名網友分享，近期特別想要泡澡取暖，但家裡因空間受限只有淋浴設備，讓他早已忘記寒流來泡澡的感覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原來發熱衣都穿錯了？她親自實測1招「暖到流汗」：怕冷人必學

台灣連日低溫、氣溫驟降，不少民眾都穿上發熱衣、羽絨外套保暖，一名部落客分享，近期在網路上看到發熱衣的「終極穿法」，建議裸體直接穿上發熱衣，再把內衣穿在發熱衣外，就能把熱氣鎖住，親自實測後效果超乎預期，暖到流汗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。