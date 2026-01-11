從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

不少旅外台灣人分享，長期在海外生活，飲食與作息或許能慢慢適應，但某些日常小物卻始終無法被取代，一用就知道「還是台灣的最對味」。這些看似不起眼的生活用品，往往成了返台時行李箱裡最佔空間、卻也最安心的存在。

近日，一名長住日本的台灣網友在Threads上發文分享，當他被問到「現在住日本，從台灣回去的時候都帶什麼？」時，直接附上一張照片作答。畫面中，一卡大行李箱被塞得滿滿，裡面清一色都是「好市多抽取式衛生紙」，畫面相當震撼。他分享返台後再回日本，行李箱幾乎都留給這些生活必需品，引發大量網友共鳴與討論。

貼文曝光後，不少同樣旅外的台灣人紛紛貼出自己的「同款行李箱」，直呼「終於找到行李箱長一樣的人了」。有人分享關鍵就在於日本衛生紙普遍偏薄、又多為捲筒式，使用上讓人不太習慣。也有網友形容得相當傳神，直言「那個日本衛生紙真的都波離希(指薄得像玻璃一樣透明)」，還有人笑稱像夜市撈金魚用的紙，「上大號都覺得手指很危險」，一致認為台灣的抽取式衛生紙厚實又好用，「回台灣最後一秒，總會忍不住再多拿一包」。

除了衛生紙，留言區也變成「台灣好物清單交流大會」。不少網友點名3M牙線棒也是必帶品項，還有人會準備沙茶醬、紅蔥醬或鮮味炒手等「熟悉的味道」；也有人分享出門必備痘痘貼、菜瓜布、肌樂與金門一條根，甚至連麥香、台糖2號砂糖和各式台灣零食都榜上有名，拼湊出海外台人共同的生活記憶。