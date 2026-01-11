好市多4月起年費變1500元 他曝台韓價差560元網傻眼

美式賣場好市多（Costco）1月5日拋出震撼彈，宣布將於今（2026）年4月1日起調漲台灣區會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡將全面調整至1500元。消息一出引發熱議，更有旅韓網紅實測比價，發現南韓好市多年費換算台幣千元有找，兩地價差超過500元，讓不少網友驚呼：「原來台灣人這麼盤？」

網紅「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書粉專分享，面對台灣好市多即將迎來的漲價潮，他比較了南韓當地的收費標準，即使南韓去年已調漲過一次，目前的年費也僅需43,000韓元（約新台幣940元），相較於台灣即將實施的1500元新制，兩者價差高達560元左右。

這名網紅表示，雖然幾百元的差距看似不大，但心理感受卻很強烈，讓他不禁反思台灣消費者是否太習慣「默默承受」高價。經過精算後，他決定退掉台灣會員，改辦價格更親民且同樣全球通用的南韓會員卡。他也大方分享申辦攻略，外國遊客只要持護照即可在南韓好市多櫃台辦理，唯一的缺點是續約較不便，若沒有南韓指定信用卡，必須在到期前兩個月內親自到南韓門市櫃台繳費，或者等過期後重新申辦。

面對漲價引發的民怨，台灣好市多官方回應指出，此次會費調整是遵循全球一致的營運策略，台灣地區自2016年以來已近10年未調整，屬非經常性調漲，旨在反映營運成本並維持服務品質。官方強調，金星會員漲幅換算下來每月僅增加不到13元，且為了回饋會員，新制實施後（2026年4月1日起），商業副卡將新增一項福利，可免費申請一張家庭卡。