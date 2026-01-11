快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

好市多4月起年費變1500元 他曝台韓價差560元網傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓好市多年費折合台幣不到千元，與台灣即將調漲後的1500元相比，價差超過500元。圖／聯合報系資料照
南韓好市多年費折合台幣不到千元，與台灣即將調漲後的1500元相比，價差超過500元。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）1月5日拋出震撼彈，宣布將於今（2026）年4月1日起調漲台灣區會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡將全面調整至1500元。消息一出引發熱議，更有旅韓網紅實測比價，發現南韓好市多年費換算台幣千元有找，兩地價差超過500元，讓不少網友驚呼：「原來台灣人這麼盤？」

網紅「不奇而遇 Steven & Sia」近日在臉書粉專分享，面對台灣好市多即將迎來的漲價潮，他比較了南韓當地的收費標準，即使南韓去年已調漲過一次，目前的年費也僅需43,000韓元（約新台幣940元），相較於台灣即將實施的1500元新制，兩者價差高達560元左右。

這名網紅表示，雖然幾百元的差距看似不大，但心理感受卻很強烈，讓他不禁反思台灣消費者是否太習慣「默默承受」高價。經過精算後，他決定退掉台灣會員，改辦價格更親民且同樣全球通用的南韓會員卡。他也大方分享申辦攻略，外國遊客只要持護照即可在南韓好市多櫃台辦理，唯一的缺點是續約較不便，若沒有南韓指定信用卡，必須在到期前兩個月內親自到南韓門市櫃台繳費，或者等過期後重新申辦。

面對漲價引發的民怨，台灣好市多官方回應指出，此次會費調整是遵循全球一致的營運策略，台灣地區自2016年以來已近10年未調整，屬非經常性調漲，旨在反映營運成本並維持服務品質。官方強調，金星會員漲幅換算下來每月僅增加不到13元，且為了回饋會員，新制實施後（2026年4月1日起），商業副卡將新增一項福利，可免費申請一張家庭卡。

好市多 Costco 會員卡 年費

延伸閱讀

好市多這款英國皇室御用寢具狂打2到5折 網驚：不買對不起自己

東西不見得更便宜 誰每周跑好市多？網友點名這類人：不一定會買

好市多小金雞曝光：會員可能不知道 旅遊部門已成立25年

1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

相關新聞

好市多4月起年費變1500元 他曝台韓價差560元網傻眼

美式賣場好市多（Costco）本月5日拋出震撼彈，宣布將於今年4月1日起調漲台灣區會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡將全面調整至1500元。消息一出引發熱議，更有旅韓網紅實測比價，發現韓國好市多年費換算台幣千元有找，兩地價差超過500元，讓不少網友驚呼：「原來台灣人這麼盤？」

自助餐店這種「魚」別夾！ 她誤食2天後括約肌慘失守：還流橘黃色的油

自助餐店的鱈魚雖然美味，但若吃起來口感怪異，小心可能吃到假鱈魚。近日一名女大生在網路上分享慘痛經驗，她在西門町一家生意興隆的自助餐店買便當，夾了一片「口感Q彈、魚皮粗糙」的鱈魚，沒想到吃完兩天後惡夢降臨，不僅無法控制地放屁，還會流出橘黃色、帶有腥臭味的油，讓她崩潰直呼自己變成了「自走噴油機」。

寒流必備不是浴缸？過來人推「1洗澡神器」：躺地板都不冷

寒流來襲，不少人都會想要泡湯。一名網友分享，近期特別想要泡澡取暖，但家裡因空間受限只有淋浴設備，讓他早已忘記寒流來泡澡的感覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原來發熱衣都穿錯了？她親自實測1招「暖到流汗」：怕冷人必學

台灣連日低溫、氣溫驟降，不少民眾都穿上發熱衣、羽絨外套保暖，一名部落客分享，近期在網路上看到發熱衣的「終極穿法」，建議裸體直接穿上發熱衣，再把內衣穿在發熱衣外，就能把熱氣鎖住，親自實測後效果超乎預期，暖到流汗。

尾牙抽中現金1萬！被同事凹「請飲料」 內行人曝解決妙招

近期不少公司開始舉辦尾牙，一名網友分享，自己幸運抽中1萬元現金，沒想到事後被同事頻頻追問「怎麼沒請喝飲料？」，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

老闆太難了！客喊27顆地瓜球分5袋 釣出更瞎要求：13公斤飼料分14包

近日一名地瓜球業者在Threads發文表示，大份地瓜球售價50元、約27顆，有顧客點餐時要求「買一份分成5包」，在老闆婉拒後，對方選擇不購買，讓業者不禁詢納悶「這樣的要求，真的該幫忙嗎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。