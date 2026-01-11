自助餐店這種「魚」別夾！ 她誤食2天後括約肌慘失守：還流橘黃色的油

自助餐店的鱈魚雖然美味，但若吃起來口感怪異，小心可能吃到假鱈魚。近日一名女大生在網路上分享慘痛經驗，她在西門町一家生意興隆的自助餐店買便當，夾了一片「口感Q彈、魚皮粗糙」的鱈魚，沒想到吃完兩天後惡夢降臨，不僅無法控制地放屁，還會流出橘黃色、帶有腥臭味的油，讓她崩潰直呼自己變成了「自走噴油機」。

原PO在Dcard發文表示，前幾天在該便當店買了兩個便當，其中一個主菜選了魚。當時吃的時候就覺得不太對勁，魚皮厚且粗糙呈黑色網格狀，肉質異常紮實Q彈不易夾散，顏色也偏白，但她當下沒多想，還是整片吃光。結果兩天後，她開始出現失禁症狀，只要一有放屁的感覺，內褲就會濕濕熱熱的，去廁所檢查才發現流出來的都是油，且伴隨著一股洗都洗不掉的油耗味與魚腥味，讓她上班時隨時處於「社死」邊緣。

事後她上網查詢，才發現自己吃到的根本不是鱈魚，而是傳說中的「油魚」，這種魚含有人體無法消化的蠟酯，吃下肚後會導致無法控制的排油腹瀉，在許多國家都被列為禁止食用的魚種。原PO氣憤表示，店家為了省成本，竟將這種廉價且會造成身體不適的魚混充鱈魚販售，一個便當還賣到160元，呼籲大家若看到這種特徵的魚千萬不要夾。

貼文曝光後引發熱烈迴響，許多網友紛紛留言表示也有類似的慘痛經歷，「以前國中不小心吃到狂拉橘色油，還以為自己得絕症要死了」、「那股油味真的超重，洗都洗不掉，而且屁股怎麼擦都覺得油油的」；也有內行網友指出，真正的圓鱈價格昂貴，一般便當店不可能販售，市面上常見的「鱈魚」多是大比目魚或油魚混充，建議民眾在購買前多加詢問或仔細辨別。

針對油魚混充鱈魚的問題，不少網友痛批店家無良，認為應向衛生局檢舉，「敢賣油魚的便當店真的超垃圾，該列為黑名單」、「這根本是蓄意害人拉肚子」、「雖然油魚可賣，但必須明確標示，不能混淆視聽」、「這真的是會崩潰，求公布店家避雷」。