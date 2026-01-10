寒流必備不是浴缸？過來人推「1洗澡神器」：躺地板都不冷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期特別想要泡澡取暖，但家裡因空間受限只有淋浴設備，讓他早已忘記寒流來泡澡的感覺。示意圖／Ingimage
寒流來襲，不少人都會想要泡湯。一名網友分享，近期特別想要泡澡取暖，但家裡因空間受限只有淋浴設備，讓他早已忘記寒流來泡澡的感覺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「寒流來的時候，有浴缸有多爽？」為題，指出寒流時泡在熱水中，不僅能讓全身從頭到腳暖起來，還能逼出一身汗水，但家裡浴室不大，放不下簡易浴缸，只有淋浴設備，讓他直呼「已經快要忘記泡澡的感覺」。

貼文一出後，不少網友都表示「浴缸超爛 ，沒加熱水一下就冷掉」、「浴缸沒加溫，寒流來更冷，長大後都不裝了」、「很慘，浴缸水放滿其實需要一段時間，但氣溫太低空氣太冷，還沒滿水就冷掉惹，放滿變溫水，泡不到10分鐘變冷水」、「我家兩間浴室都有浴缸，一年用不到5次，供參」、「進浴缸有多爽，出來就有多不爽」、「泡一下出不來 泡太久會失溫」、「比較羨慕日本浴缸，之前看還有保溫效果」。

此外，有不少內行網友推薦浴室可裝「暖風機」，回應「暖風機才是永遠的神」、「有暖風機，我都躺在浴室打電動」、「暖風機才是最爽，在裡面躺地板都不會冷」、「弄熱風機，有恆溫水更爽，不然很快就失溫了」、「有暖風機比較實在」、「浴缸＋暖風機才爽」。

