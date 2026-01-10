原來發熱衣都穿錯了？她親自實測1招「暖到流汗」：怕冷人必學

台灣連日低溫、氣溫驟降，不少民眾都穿上發熱衣、羽絨外套保暖，一名部落客分享，近期在網路上看到發熱衣的「終極穿法」，建議裸體直接穿上發熱衣，再把內衣穿在發熱衣外，就能把熱氣鎖住，親自實測後效果超乎預期，暖到流汗。

這名部落客在臉書粉專「美花的時尚、慢活、輕旅行」表示，受不了天寒地凍，衝去UNIQLO買了討論度很高的「Cashmere」發熱衣，穿上後整個身體迅速回溫，材質輕薄又柔軟，貼身不悶熱。

這名部落客進一步分享，近期在網路上看到「發熱衣的終極穿法」，就是裸體直接穿上發熱衣，再把內衣穿在發熱衣外面，讓身體每一處肌膚都接觸到發熱衣，就能把熱氣鎖住。她親自實測後，在辦公室竟然熱到流汗，驚呼「沒想到真的有效耶，超級暖，怕冷人可以試試看」。

這名部落客說明「我有一整個抽屜的發熱衣，都是N年前買的，都已經洗到薄掉了，難怪今年穿起來都不太暖的感覺」，提醒大家發熱衣是有年限的，會隨著時間越洗越不暖。