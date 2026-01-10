尾牙抽中現金1萬！被同事凹「請飲料」 內行人曝解決妙招
近期不少公司開始舉辦尾牙，一名網友分享，自己幸運抽中1萬元現金，沒想到事後被同事頻頻追問「怎麼沒請喝飲料？」，讓他相當不解。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，自從在尾牙抽到1萬元紅包後，幾乎每天都會被同事問「怎麼沒請大家喝飲料」，讓他直言「尾牙抽到錢是一定要請同事嗎？好像我不請就是有錯欸，整天說抽到錢不請客很小氣」。
貼文一出後，不少網友都表示「中獎就要請客，到底是什麼鬼風氣」、「只有中1萬要請喝什麼啦？一人一瓶多多嗎」、「現在1萬塊很快就花完了好嗎？還請客」、「一直拱人請客，真的沒水準」、「我們最大獎6000也是被凹請…」、「以前公司也是不成文規定，抽到1萬要請所有人喝星巴克，請下去3千就沒了」。
此外，也有內行網友給出實用建議，回應「你說拿去還學貸就好了」、「你跟他說，拿去付罰單付完了」、「直接回答拿去繳費了還差幾千塊，你方便嗎？」、「你就說你有貸款，他們有沒有要幫忙還的？」、「說捐出去了」、「老闆娘抽中2萬，直接拿麥克風說這包是要給我女兒的，那次之後所有同仁都效仿這種方式」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言